USA nie zatrzymają się na Wenezueli? Sekretarz stanu wskazał kolejny kraj

Potomek kubańskich imigrantów Marco Rubio w wywiadzie dla telewizji NBC pytany był o ewentualne kolejne "cele" Stanów Zjednoczonych. Przyznał, że Kuba jest "wielkim problemem", a następnie potwierdził, że jest to kolejne państwo na liście wrogów USA.

Kuba następna po Wenezueli? Marco Rubio sugestywnie

– Myślę, że są w dużych tarapatach – oznajmił sekretarz stanu. – Nie będę pani mówił, jakie będą nasze kroki w przyszłości i jaka jest nasza polityka w tej chwili. Nie sądzę jednak, by to było wielką tajemnicą, że nie jesteśmy wielkimi fanami kubańskiego reżimu – przyznał.

Dzień wcześniej ten sam polityk ostrzegał władze Kuby, która jest sojusznikiem zaatakowanej Wenezueli. Stwierdził, że na miejscu tamtejszych decydentów były "co najmniej zaniepokojony". Znacząco o wyspie na południe od Stanów Zjednoczonych wypowiadał się też sam Donald Trump.

– Myślę, że Kuba będzie tematem, o którym będziemy rozmawiać, bo Kuba jest obecnie krajem upadającym, bardzo upadającym, a my chcemy pomóc tym ludziom. To bardzo podobne (do Wenezueli) w tym sensie, że chcemy pomóc ludziom na Kubie, ale chcemy również pomóc ludziom, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia Kuby i żyją w tym kraju – mówił amerykański prezydent.

Jaki jest plan USA na Wenezuelę?

W drugim wywiadzie tego dnia – tym razem dla stacji ABC – Marco Rubio mówił o przyszłości Wenezueli po ostrzelaniu kraju i uprowadzeniu prezydenta Nicolasa Maduro. Szef amerykańskiej dyplomacji unikał jednoznacznych deklaracji, których sporo padło z ust prezydenta Trumpa. Nie odpowiadał na pytania o ewentualne przyszłe "rządzenie" Wenezuelą. Zaznaczył jednak, że USA będą chciały wymusić pewne zmiany w polityce tego kraju.

– Oczywiście, chcemy lepszej przyszłości dla mieszkańców Wenezueli. Chcemy, żeby mieli przemysł naftowy, którego bogactwo trafiałoby do ludzi, a nie do garstki skorumpowanych jednostek i byłoby kradzione przez piratów - mówił Rubio. Tłumaczył, że władze w Caracas wspierały Iran i Hezbollah oraz były rajem dla handlarzy narkotyków. W wywiadzie dla CBS oświadczył z kolei, że w razie nieposłuszeństwa, nie wyklucza ponownego ataku na Wenezuelę.

