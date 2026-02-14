Takie będzie lato 2026. Meteorolodzy odsłaniają karty

Najnowsze prognozy brytyjskiego Met Office i kanadyjskich ekspertów jednoznacznie wskazują, że lato 2026 roku może być wyjątkowo gorące.

Według analiz, średnia globalna temperatura wzrośnie o około 1,46 stopnia Celsjusza względem lat poprzednich co sprawia, że 2026 rok może znaleźć się w czołówce najcieplejszych lat od 1850 roku, kiedy rozpoczęto regularne pomiary. – Nawet jeśli zima w Polsce przyniosła mrozy i śnieżyce, to nie oznacza, że lato będzie chłodne – tłumaczą meteorolodzy.

Kanadyjscy naukowcy z Environment and Climate Change Canada potwierdzają ten scenariusz. Zgodnie z ich prognozami, średnia temperatura w 2026 roku będzie porównywalna z latami 2023 i 2025, a tegoroczne lato może przynieść kolejne fale upałów i rekordowo gorące dni. Eksperci podkreślają, że wchodzimy w najgorętsze pięciolecie w historii współczesnej meteorologii.

– Warto pamiętać, że nawet niewielki wzrost średnich temperatur ma ogromne znaczenie – mówi prof. Adam Scaife z Met Office. – Przekroczenie poziomu 1,5 stopnia Celsjusza może wywoływać coraz poważniejsze skutki zmian klimatu, od upałów po ekstremalne zjawiska pogodowe – dodaje.

Jaka będzie pogoda latem 2026? Meteorolodzy już wiedzą

Za wzrost temperatury latem 2026 ma odpowiadać powrót ciepłej faza El Nino. Według synoptyków Polacy powinni przygotować się na intensywne upały i wysokie temperatury w całym kraju, podobne do tych z poprzednich lat, kiedy temperatury w lipcu i sierpniu często przekraczały 30 stopni Celsjusza.

Meteorolodzy przestrzegają również przed możliwymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi – burzami, suszami i gwałtownymi opadami, które będą coraz częstsze w dobie globalnego ocieplenia.

Synoptycy podkreślają, że nadchodzące upalne lato nie będzie „jednorazowym incydentem”. Trend wzrostu temperatur utrzymuje się już 13. rok z rzędu, a kolejne lata mogą przynieść jeszcze większe rekordy ciepła.

