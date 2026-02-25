Tu -9, tam 14 stopni. Pogoda w Polsce kompletnie zwariuje

Polska jest teraz pod wpływem wyżu, którego centra znajdują się nad Austrią i nad Zatoką Fińską. Do większości regionów napływa chłodne, arktyczne powietrze z północy. Jednocześnie zachód kraju dostanie porcję cieplejszego powietrza polarnego morskiego. Efekt? Spore kontrasty temperatur.
Pogoda na środę. Popada i przymrozi
Jak wskazują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w środę nad Polską dominować będzie duże zachmurzenie, choć miejscami – zwłaszcza na zachodzie, północnym zachodzie i w centrum – może się przejaśniać.
Miejscami pojawi się deszcz albo deszcz ze śniegiem, a w górach sam śnieg. Termometry pokażą od około -1 stopnia Celsjusza na północnym wschodzie do 9 stopni Celsjusza na południowym zachodzie.
Wiatr przeważnie będzie słaby, tylko na południowym wschodzie może chwilami mocniej powiać. Wysoko w Tatrach możliwe są porywy nawet do 70 kilometrów na godzinę.
W nocy chłód i mgła gęsta jak mleko
W nocy na północnym wschodzie utrzyma się umiarkowane zachmurzenie i możliwe będą przelotne opady śniegu. W pozostałej części kraju powinno się rozpogodzić.
Trzeba jednak uważać na mgły – lokalnie widoczność może spaść do około 400 metrów. Temperatura minimalna wyniesie około -9 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich. Na zachodzie kraju będzie znacznie łagodniej – około 1 stopnia Celsjusza.
Czwartek z dużym ociepleniem
W czwartek zrobi się wyraźnie przyjemniej. Zachmurzenie będzie małe, a temperatura wzrośnie – na termometrach zobaczymy od 1 stopnia Celsjusza na północnym wschodzie do nawet 14 stopni Celsjusza na południowym zachodzie.
Wiatr będzie umiarkowany, chwilami porywisty, z południowego wschodu i południa. Nad morzem i w Sudetach podmuchy mogą osiągać do 60 kilometrów na godzinę.
A jak w Warszawie?
W środę w stolicy sporo chmur i możliwy deszcz ze śniegiem, zwłaszcza przed południem. Na termometrach Warszawiacy zobaczą około 3 stopni Celsjusza. Uwaga na śliskie chodniki i drogi!
W czwartek z kolei więcej słońca i około 5 stopni Celsjusza. Wiatr powieje z południowego wschodu.
