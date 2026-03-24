Śnieżne monstrum? Taka może być Wielkanoc. Nowa prognoza dla Polski

Do Świąt Wielkanocnych pozostały niespełna dwa tygodnie. Jak podaje tvn24.pl, śródziemnomorski wir, który latem niesie podtopienia, w chłodnej części roku, z której właśnie wychodzimy, potrafi zamienić się w śnieżne monstrum. Z aktualnych prognoz długoterminowych wynika, że ten układ może sprawiać, że nad Bałkanami przejdą ulewy i śnieżyce, a Polska będzie muskana wilgocią i przelotnymi opadami śniegu do 5 kwietnia, czyli Wielkanocy.

Długoterminowa prognoza pogody dla Polski. Taka będzie Wielkanoc 2026

„Gdyby jego centrum powędrowało, jak zakłada dziś model, nieco dalej od południowych i wschodnich granic Polski, to tylko Karpaty otrzymałyby porządną dawkę białego puchu, a reszta kraju dostałaby sporo przelotnych opadów śniegu i krupy śnieżnej” – czytamy w analizie Arlety Unton-Pyziołek, synoptyk TVN Meteo. Na jakim poziomie mogą utrzymywać się temperatury? Na przeważającym obszarze północnej, zachodniej i środkowej części Polski temperatury mogą spadać delikatnie poniżej zera, a w ciągu dnia mogą wzrosnąć do 4-8 stopni Celsjusza.

O tym, jakie ostatecznie będą warunki pogodowe w czasie Świąt Wielkanocnych, zadecyduje Wyż Azorski. „Może on bowiem już na samą Wielkanoc mocniej rozepchnąć się nad zachodnią i środkową Europą i odsunąć niże daleko na południe i wschód od Polski. Wtedy zimowe opady ustąpiłyby miejsca rozpogodzeniom. Wykluczyć jednak zupełnie nie można, że niż śródziemnomorski wpadnie bezpośrednio do Polski na Wielkanoc i zrobi nam Boże Narodzenie” – analizuje Unton-Pyziołek.

Mimo że wciąż jest wiele niewiadomych, w wielu prognozach długoterminowych zauważalny jest konkretny trend. Wskazuje on, że nie ma co marzyć o wysokich temperaturach w czasie Wielkanocy. Z prognozy pogody ECMWF wynika, że średnia temperatura między 30 marca a 5 kwietnia ma spaść o około 1-2 stopnie poniżej normy z wielolecia.

