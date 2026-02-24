W najbliższych dniach w Polsce spodziewane jest spore ocieplenie, ale zima wciąż nie powiedziała ostatniego słowa. Już na przełomie lutego i marca mogą wrócić ujemne wartości na termometrach. Mimo że temperatury będą spadać poniżej zera, daleko im będzie do siarczystych mrozów z poprzednich tygodni.

Nowa prognoza pogody dla Polski. Taki będzie przełom lutego i marca

W najbliższych dniach należy spodziewać się fal ciepła, po których będą przychodzić podmuchy chłodnego powietrza w nocy. W środę temperatura maksymalna wyniesie od -1°C na północnym wschodzie, około 5°C w centrum i nad morzem, do 9°C na południowym zachodzie. W czwartek i piątek wartości na termometrach podskoczą nawet do 14-17°C w południowo-zachodniej części Polski.

Odczuwalnie chłodniej zrobi się w nocy z niedzieli na poniedziałek. Wówczas temperatura minimalna na północnym wschodzie będzie oscylowała w granicach od -6°C do -3°C, a na pozostałym obszarze od -2°C do 3°C. W dzień ponownie wartości wzrosną do 5°C na Półwyspie Helskim, 7°C na wschodzie, około 10°C w centrum, do 15°C na zachodzie.

Długoterminowa prognoza dla Polski. Meteorolodzy odkrywają karty

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował nową prognozę pogody na pięć tygodni, która powstała w oparciu o model ECMWF. Jak prognozują eksperci, w marcu średnia temperatura maksymalna wyniesie 11-12 stopni Celsjusza, a średnia minimalna temperatura będzie kształtować się na poziomie od 1 do 2 stopni. Lokalnie na południu kraju mogą wystąpić przymrozki ok. -2/-1°C. W drugim tygodniu będzie nieco chłodniej, a kolejne mają być podobne do tych z początku miesiąca.

Trzeba pamiętać, że długoterminowe prognozy pogody są obarczone dużym ryzykiem błędu. Występuje ono mimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych. Dlatego też należy traktować je w kategorii podpowiedzi, a nie brać za pewnik.

Czytaj też:

Wtedy człowiek starzeje się ekspresowo. Naukowcy odkryli intrygującą zależnośćCzytaj też:

Naukowcy: W ten sposób można poważnie zmniejszyć ryzyko demencji