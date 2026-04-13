Takiej majówki mało kto się spodziewa. Prognozy nie zostawiają złudzeń

Majówka zbliża się wielkimi krokami. Wielu Polaków zastanawia się, jaka będzie pogoda w długi weekend i czy uda się rozpocząć tradycyjny sezon grillowy.

Prognoza pogody na majówkę w Polsce.

Z długoterminowych prognoz pogody wynika, że na przełomie kwietnia i maja termometry pokażą zwykle wartości w okolicach 3–17 stopni Celsjusza, zależnie od regionu i pory dnia. Wyraźnie chłodniej będzie nad Bałtykiem, gdzie średnie mogą oscylować wokół 11–12 kresek. W niektórych miejscach kraju możliwe będą nocne spadki temperatury poniżej zera, co oznacza ryzyko lokalnych przymrozków.

Nie zabraknie również opadów. Deszcz prognozowany jest szczególnie w północnej Polsce, gdzie niżowe układy atmosferyczne mogą częściej przynosić wilgotne i pochmurne dni.

Według analiz modeli pogodowych, prawdopodobieństwo deszczu przekraczającego 10 mm w wielu częściach kraju wynosi od 52 do 62 proc. Szczególnie trudna sytuacja prognozowana jest w górach. Na Podhalu szansa na opady przekraczające 10 mm sięga nawet 78 proc., a w przypadku silniejszych deszczy (powyżej 20 mm) wynosi około 58 proc.

W efekcie majówkowe wyjazdy w niektórych regionach mogą upłynąć pod znakiem parasola i cieplejszej odzieży, a nie wiosennego słońca.

Pogoda na maj 2026. Kiedy będzie ciepło?

Analizy meteorologiczne wskazują, że do połowy maja nie należy spodziewać się trwałego ocieplenia. Średnie temperatury pozostaną umiarkowane, a nocami wciąż możliwe będą spadki wartości, które przypomną, że wiosna w Polsce bywa bardzo zmienna. Temperatury wyraźnie przekraczające 20 stopni Celsjusza mogą pojawiać się dopiero w drugiej połowie maja i to tylko miejscami oraz okresowo.

Tak więc zamiast stabilnej, ciepłej wiosny trzeba przygotować się raczej na pogodową huśtawkę — z przelotnymi opadami, chłodnymi nocami i tylko chwilami bardziej przyjemnego ciepła w ciągu dnia.

Czytaj też:

Taka pogoda będzie w majówkę. Modele ECMWF nie pozostawiają złudzeńCzytaj też:

Jasnowidz przedstawił mroczną wizję dla urlopowiczów. „Nawet nie chce mi się mówić”