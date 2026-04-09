Taka pogoda będzie w majówkę. Modele ECMWF nie pozostawiają złudzeń

Z danych, które opublikowane zostały przez Europejskie Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody, wynika, że na przełomie pierwszej i drugiej połowy kwietnia Polacy doświadczać będą coraz wyższych temperatur – na zmianę z powiewami chłodu znad Oceanu Atlantyckiego.

Za mniej więcej 10 dni wszyscy odczujemy zaś pierwsze fale prawdziwego gorąca. Czy taka aura utrzyma się do Majówki 2026?

W drugiej połowie kwietnia mieszkańcy kraju odczują na swojej skórze, czym jest niż północnoatlantycki. Przyniesie on niestety przelotne opady deszczu, a także lokalne burze z wyładowaniami atmosferycznymi.

Taka będzie Majówka 2026

Niestety niż miał także wpływ na temperaturę, która spadnie – termometry wskazywały będą średnio 15 stopni Celsjusza.

Na szczęście pod koniec miesiąca do Europy Środkowej dotrze ciepłe powietrze, dzięki wyżowi. Termometry wyświetlą nawet 25℃.

Z danych ECMWF wynika, że przełom kwietnia i maja będzie ciepły i słoneczny, a przy tym umiarkowanie suchy. Najprawdopodobniej więc dopiero wtedy poczujemy pełnię wiosny.

A co czeka nas w najbliższych dniach?

Instytut Meteorologii i Gospodarki wodnej podał, że w najbliższych dniach temperatury oscylowały będą wokół 5-11℃ (najcieplej będzie na zachodzie kraju). Następnie czekają nas opady deszczu, choć przelotne. Termometry będą wskazywały od -1 do 18℃.

Państwowy Instytut Badawczy przekazał, że jutro (10 kwietnia) w ciągu dnia na zachodzie niebo pokryte będzie chmurami. Wieczorem, na południowym zachodzie kraju pojawią się słabe opady deszczu. „Na wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a tylko początkowo rozpogodzenia. Temperatura maksymalna od 5°C na południowym wschodzie, około 8°C w centrum do 11°C na zachodzie” – zaznaczyli eksperci.

