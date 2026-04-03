Chaos przed wyborami na Węgrzech. Rekordowe wahania w sondażach

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Wówczas zostanie wyłonionych 199 deputowanych do Zgromadzenia Narodowego. Możliwe, że po 16 latach partia Viktora Orbana odejdzie od władzy. Pięć ostatnich sondaży ujawniło odmienne prognozy dotyczące wyniku wyborów.

Sondaże przed wyborami na Węgrzech

Jak się okazuje, ośrodki związane z partią rządzącą wykazują przewagę Fideszu. Natomiast te niezależne lub powiązane z opozycją przedstawiają przewagę partii Tisza. Serwis Europe Elects, który analizuje wyniki sondaży we wszystkich krajach europejskich, opublikował wyniki poszczególnych badań.

W sondażu firmy badawczej Publicus Tisza uzyskała w ostatnim sondażu 49 proc., a Fidesz 40 proc. Z kolei ośrodek analityczny Alapjogokert Kozpont przedstawił wyniki badania, w którym wynik Fideszu wynosił 50 proc., a Tiszy 42 proc. Natomiast w sondażu firmy Zavecz Research ponownie dominuje Tisza z wynikiem 51 proc.

W tym badaniu Fidesz uzyskał 38 proc. Podobne wyniki opublikował ośrodek 21 Kutatokozpont. Tisza wygrywa z poparciem 56 proc. Zaraz za nią jest Fidesz z wynikiem 37 proc. Think tank Republikon również ujawnił, że największe poparcie w ostatnim badaniu miała partia Tisza (49 proc.), a zaraz za nią uplasował się Fidesz (40 proc.).

Orban może wygrać kolejne wybory?

Według analityków mimo starań opozycji dotyczących przejęcia władzy na Węgrzech, Viktor Orban może po raz kolejny wygrać wybory parlamentarne, m.in. dzięki manipulacjom czy wpływaniu na media. Polityk już po wygranej w 2010 roku zmniejszył liczebność parlamentu i podzielił Węgry na 106 jednomandatowych okręgów, które różnią się wielkością. Większe z nich znajdują się w okręgach opozycji, a mniejsze w tych lojalnych wobec Fideszu.

Kim Lane Scheppele, profesorka Uniwersytetu Princeton i ekspertka ds. wyborów na Węgrzech w rozmowie z „Politico” zwróciła uwagę, że „wiele sukcesów wyborczych Orbana wynika z systemu wyborczego stworzonego tak, aby zapewnić mu zwycięstwo”.

„Fidesz ma bardzo dobre wewnętrzne sondaże i bardzo szczegółowe bazy danych. Gromadzenie dużej ilości danych osobowych wyborców jest w rzeczywistości nielegalne, ale Fidesz robi to od dziesięcioleci, więc ma możliwość przesunięcia wyborców do okręgów, które Fidesz obawia się przegrać” – dodała Scheppele. To wszystko może po raz kolejny wpłynąć na wynik nadchodzących wyborów parlamentarnych.



