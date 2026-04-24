Mentzen „zajechał” PiS. Kontra przyszła z pomocą AI

Lider Konfederacji Sławomir Mentzen postanowił podzielić się z internautami swoją refleksją na temat Prawa i Sprawiedliwości. Zrobił to w ciekawej formie, prezentując internautom film, wygenerowany przez sztuczną inteligencję.

PiS jak tonący okręt? Mentzen uderza w partię Kaczyńskiego

Na materiale widzimy zardzewiały okręt z logiem PiS, a o rolę sternika kłócą się Mateusz Morawiecki z Przemysławem Czarnkiem. Jarosław Kaczyński siedzi tymczasem odizolowany w swojej kajucie. W dalszej części widzimy odpływ pasażerów – w domyśle wyborców – którzy przechodzą na nowoczesny jacht Mentzena. Pod koniec statek PiS po prostu tonie.

Całość polityk Konfederacji podsumowuje krótkimi słowami. „Wartości nie toną. Czas na przesiadkę!” – pisze, podkreślając stałość swoich poglądów i polityczny chaos oraz zmiany kursu w PiS. W swoim spocie odwołuje się też do sondaży, które pokazują odpływ wyborców z PiS właśnie do Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej.

PIS odpowiada na spot Mentzena. „Sławek, dokończyliśmy”

Politycy PiS nie pozostali dłużni Mentzenowi. „Sławek, dokończyliśmy Twój spot” – piszą i zamieszczają nagranie, które także wygenerowali przy pomocy AI. Widać na nim, jak lider Konfederacji schodzi pod pokład swojego jachtu, gdzie czekają już na niego politycy Koalicji Obywatelskiej: Donald Tusk, Radosław Sikorski i Rafał Trzaskowski. W dobrych humorach wznoszą toast razem z Mentzenem. „Prawda nie tonie. Tylko ona jest ciekawa”... – czytamy na końcu nagrania.

Sondaże pokazują słabnące notowania PiS

Pracownia Pollster w dniach 21-22 kwietnia przeprowadziła badanie na próbce 1005 dorosłych obywateli Polski. Jego wykonanie zlecił dziennik „Super Express”. Ankietowani otrzymali pytanie – gdyby 26 kwietnia odbyły się wybory parlamentarne, na kogo oddaliby swój głos?

Większość respondentów wskazało Koalicję Obywatelską. Partia Donalda Tuska zajęłaby pierwsze miejsce i otrzymała 32,97 proc. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 29 proc.. Na trzecim miejscu uplasowała się natomiast Konfederacja Wolność i Niepodległość z 12,45 proc.

