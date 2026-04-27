Zapomnij o karkówce w majówkę. W części diecezji o dyspensie nie ma mowy

Choć większość biskupów w Polsce zdecydowała się udzielić dyspensy od piątkowego postu od pokarmów mięsnych, kilka diecezji postanowiło utrzymać tradycyjne zasady. Oznacza to, że wierni przebywający w tych regionach 1 maja nadal powinni powstrzymać się od jedzenia mięsa, mimo rozpoczęcia majówki.

Bezmięsny początek majówki 2026. W tych diecezjach post nadal obowiązuje

Brak dyspensy ogłoszono w Archidiecezji Wrocławskiej, Diecezji Sosnowieckiej, Diecezji Rzeszowskiej i Diecezji Tarnowskiej. W praktyce oznacza to, że katolicy związani z tymi diecezjami powinni zachować piątkowy post także podczas majówkowego wypoczynku.

Decyzje hierarchów mogą zaskakiwać, szczególnie że grillowanie dla wielu osób stało się nieodłącznym elementem długiego weekendu. Biskupi uznali jednak, że początek sezonu i wolny dzień nie są wystarczającymi przesłankami do rezygnacji z postu.

Co zamiast kiełbasy z grilla? Spokojnie, w majówkę nie umrzecie z głodu

Osoby przebywające w regionach bez dyspensy muszą zmodyfikować swoje majówkowe menu, przynajmniej pierwszy dzień majówki. Zamiast karkówki czy kiełbasy można przygotować ryby, grillowane sery albo warzywa. Coraz popularniejsze stają się także bezmięsne dania, które dla części wiernych w majówkę mogą być kompromisem między celebracją a przestrzeganiem zasad religijnych. Oferta wegańskich produktów na grilla cały czas się poszerza i są one dostępne wielu sklepach sieciowych, jak Biedronka, Lidl, Kaufland czy Carrefour.

W pozostałych częściach kraju sytuacja wygląda inaczej. Tam biskupi zgodzili się na odstępstwo od postu, dzięki czemu wierni będą mogli odpalać grille bez żadnych ograniczeń.

Majówka 2026 a post. Różne diecezje, różne decyzje

Zgodnie z prawem kanonicznym biskupi mają możliwość udzielania dyspensy od piątkowej wstrzemięźliwości. Każdy ordynariusz podejmuje jednak decyzję samodzielnie, oceniając lokalne okoliczności i potrzeby wiernych. Dlatego w jednej części Polski można bez przeszkód organizować mięsnego grilla, a w innej nadal obowiązuje post.

