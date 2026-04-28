Polacy ocenili Nawrockiego. Nie byli jednomyślni

Zbliża się pierwszy rok prezydentury Nawrockiego, który został zaprzysiężony na początku sierpnia ubiegłego roku. Ogólnopolska Grupa Badawcza postanowiła sprawdzić, jaki stosunek do głowy państwa mają obecnie obywatele.

Werdykt? Jedno jest pewne – powodu do paniki nie ma.

Sondaż. Polacy ocenili działania politycznie Karola Nawrockiego. Nie byli jednomyślni

OGB o wynikach swojego badania poinformowała we wtorek (28 kwietnia). Próbka badawcza, będącą reprezentacyjną grupą dorosłych obywateli, stanowiła 1000 osób. Sondaż przeprowadzony został w dniach 16-27 kwietnia tego roku.

Wyniki? Jak się okazuje, 48,3 proc. Polaków „dobrze” ocenia prezydenturę Nawrockiego. Negatywny stosunek do głowy państwa ma natomiast 36,6 proc. ankietowanych. Część respondentów ma mieszane uczucia – nie jest w stanie ocenić polityka kojarzonego z Prawem i Sprawiedliwością ani pozytywnie, ani źle.

Taką opinię obywatele mają o parze prezydenckiej.

Wczoraj (czyli w poniedziałek – 27 kwietnia) publikowaliśmy natomiast badanie, które sprawdzało stosunek społeczeństwa do pary prezydenckiej, a więc także do pierwszej damy – Marty Nawrockiej.

Sondaż przeprowadzony został przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych – na zlecenie portalu Wirtualna Polska (w dniach 10-12 kwietnia bieżącego roku). Grupa respondentów liczyła 1000 osób.

Wyniki? Blisko połowa uczestników sondażu negatywnie ocenia dotychczasowe działania Karola Nawrockiego. Łącznie krytyczną opinię ma o polityku 49,5 proc. ankietowanych.

Zdecydowanie lepiej na tle głowy państwa wypadła jego małżonka. Aż 50,5 proc. uczestników sondażu pozytywnie oceniło ją w roli pierwszej damy. Badanie pokazało też, że żona prezydenta budzi mniejsze emocje polityczne niż jej małżonek.

