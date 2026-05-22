Waldemar Żurek lepiej oceniany niż konkurencja? Nowy sondaż ujawnia nastroje Polaków

SW Research przeprowadziło sondaż na zlecenie Onetu, w którym zapytano ankietowanych, kogo lepiej oceniają w roli ministra sprawiedliwości – Adama Bodnara czy Waldemara Żurka. Przypomnijmy, pierwszy z nich objął stanowisko zaraz po przejęciu władzy przez obecną koalicję. Ponad 1,5 roku później doszło do zmiany. Mimo tego, że szefowie resortu zapowiadali wielkie rozliczenie poprzedniej władzy, nie podjęli w tym kierunku zdecydowanych kroków.

Wyniki sondażu. Polacy wybrali lepszego ministra sprawiedliwości

Najwięcej ankietowanych (37,1 proc.) przyznało, że ocenia Adama Bodnara i Waldemara Żurka tak samo. Z kolei 23,6 proc. respondentów uznało, że lepiej na stanowisku ministra sprawiedliwości radzi sobie obecny szef resortu, Waldemar Żurek. Znacznie mniejsze poparcie uzyskał Bodnar – otrzymał jedynie 11,4 proc. głosów. Natomiast aż 28 proc. osób nie miało zdania w kwestii wyboru lepszego ministra.

Sondaż przeprowadzono w dniach 18 i 19 maja 2026 r. wśród 1602 osób. Wykorzystano w nim metodę CAWI.

Żurek straci stanowisko w ministerstwie?

W ostatnim czasie pojawiają się liczne spekulacje na temat możliwej rekonstrukcji rządu. Kilku polityków zwracało uwagę, że w ramach tych działań stanowisko mógłby stracić m.in. Waldemar Żurek. Na jego pozycję miała negatywnie wpłynąć m.in. sprawa wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Szef resortu sprawiedliwości odniósł się do tych spekulacji w programie "Graffiti" na antenie Polsat News.

– Premier jest typem człowieka, który ma konkretne oczekiwania i oczekuje rezultatów. Ja absolutnie rozumiem jego rolę (...). Jeżeli premier uzna, że moja misja się skończyła, nie będę go prosił, tylko podziękuję mu za to, że mogłem z nim współpracować – stwierdzł minister sprawiedliwości.

