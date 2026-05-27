Taka przyszłość czeka Zbigniewa Ziobrę. „To nie jest wyścig”

Najnowszy sondaż CBOS dla „DGP” pokazuje, że większość Polaków oczekuje od władz zdecydowanych działań w sprawie sprowadzenia Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych.

Sondaż. Rząd powinien ściągnąć Zbigniewa Ziobrę do Polski?

Najbardziej stanowczy jest elektorat opowiadający się za aktywnymi krokami dyplomatycznymi wobec Waszyngtonu. Ponad jedna trzecia ankietowanych uważa, że Polska powinna domagać się wydania Zbigniewa Ziobry nawet wtedy, gdy mogłoby to wywołać napięcia w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Kolejna duża grupa popiera takie działania pod warunkiem, że nie odbiją się one negatywnie na strategicznych stosunkach między oboma państwami.

Podobne stanowisko prezentuje minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jak podkreśla, wobec byłego szefa resortu nie powinny obowiązywać żadne specjalne zasady. – Nie ma świętych krów, trzeba zastosować wszystkie możliwe procedury – mówi polityk.

Co z ekstradycją Zbigniewa Ziobry?

Według informacji „DGP” przygotowania do ewentualnego wniosku ekstradycyjnego są już mocno zaawansowane. Jednocześnie polskie władze analizują okoliczności, w jakich Ziobro miał otrzymać dokument podróży wydany przez Węgry. W ocenie resortu istnieją wątpliwości, czy procedura została przeprowadzona zgodnie z prawem unijnym. Gdyby dokument został unieważniony, mogłoby to mieć wpływ na ocenę legalności pobytu polityka w USA.

Sprawa pozostaje również przedmiotem kontaktów dyplomatycznych między Warszawą a Waszyngtonem. Polska strona oczekuje na odpowiedź dotyczącą okoliczności wjazdu byłego ministra do Stanów Zjednoczonych oraz podstaw jego pobytu. – To nie jest wyścig, tylko normalny proces prawny – zaznacza rozmówca „DGP” z MSZ.

Polacy o sprawie Zbigniewa Ziobry. Wyniki sondażu

Sondaż pokazuje jednak, że społeczne oczekiwania są znacznie bardziej jednoznaczne. Szczególnie mocno widać to wśród najmłodszych respondentów. Osoby między 18. a 24. rokiem życia najczęściej opowiadają się za zdecydowanymi działaniami państwa, a niemal połowa z nich (47 proc.) uważa, że Polska powinna naciskać na wydanie Ziobry niezależnie od konsekwencji dla relacji z USA.

Znacznie więcej wątpliwości mają seniorzy. W najstarszej grupie badanych odsetek przeciwników takich działań jest najwyższy w całym badaniu (37 proc.), choć również tam zwolennicy podjęcia kroków przez państwo pozostają liczniejsi.

Nie zaskakuje również podział polityczny. Zwolennicy lewicy i centrum w zdecydowanej większości oczekują od władz podjęcia działań wobec Ziobry (55 oraz 38 proc.). Wśród osób identyfikujących się z prawicą dominują natomiast głosy przeciwne (51 proc. na nie i 18 proc. na tak).

Sondaż. Zbigniew Ziobro powinien wrócić do Polski?

Z kolei w sondażu SW Research dla „Wprost” zapytaliśmy Polki i Polaków, czy uważają, że Zbigniew Ziobro powinien wrócić do kraju. 63,4 proc. popiera taki scenariusz, a 16 proc. jest temu przeciwnych. 20,5 proc. ankietowanych nie ma zdania w sprawie. Sondaż pokazuje także wyraźne różnice między płciami.

Mężczyźni częściej niż kobiety mają sprecyzowaną opinię na temat przyszłości byłego ministra sprawiedliwości. Większy odsetek z nich chce jego powrotu do Polski, ale jednocześnie częściej deklarują oni również sprzeciw wobec takiego rozwiązania.

