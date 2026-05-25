Świat stoi otworem przed Ziobrą. Wszystko dzięki temu dokumentowi

Czy można spodziewać się rychłego powrotu Ziobry do Polski? Takie pytanie zadała sobie redakcja portalu Business Insider. Komentatorzy polityczni z kraju czy Węgier sądzili, że skoro Fidesz przegrał wybory parlamentarne, a Viktor Orbán przestał być premierem, istnieje spora szansa na to, że tamtejsze organy ścigania wkrótce wydadzą byłego prokuratora generalnego. W końcu nowy szef rządu – Péter Magyar (lider Tiszy) – zapowiadał wykonanie ruchów w tej sprawie. – Długo tu nie zabawią – zaznaczał.

Ziobro jest w posiadaniu tzw. paszportu genewskiego, który umożliwia mu legalne podróżowanie między państwami. W tym momencie więc może czuć się bezpiecznie niemal wszędzie – poza Polską, bo na terytorium Rzeczypospolitej wydano za nim list gończy.

Władza może naciskać, ale wszystko blokują przepisy. Urzędnicy pewnych procedur nie przeskoczą

Anonimowy ekspert z Węgier – rozmówca BI – wskazał, że Ziobro nie zostanie prędko pozbawiony azylu. – Urzędnicy, nawet jak będą naciski na tempo, muszą bowiem przestrzegać procedur – podkreślił. Urząd ds. cudzoziemców musi – zgodnie z procedurami – m.in. przesłuchać byłego szefa resortu sprawiedliwości. Polityk PiS finalnie może też odwołać się od decyzji, jeśli ta nie będzie dla niego korzystna.

A co, jeśli wiceszef Prawa i Sprawiedliwości definitywnie straci paszport genewski? W międzyczasie może ubiegać się o status uchodźcy w Stanach Zjednoczonych. Ponadto – jak przypomniał portal – sytuację każdej osoby, która posiada taki status, określa prawo państwa, na terenie którego przebywa – a polityk PiS znajduje się dziś w USA.

Kolejną sytuacją, przez którą Ziobro może stracić paszport genewski, jest wygaśnięcie terminu ważności dokumentu. Zwykle jest on na Węgrzech wydawany na okres 12 miesięcy. Istnieje jednak szansa, że ten, którym dysponuje były szef MS, ważny jest dłużej.

Jest jeszcze inny dokument – wiza dziennikarska. Polska chce, by polityk PiS ją utracił, ale zanim do tego dojdzie (i „o ile”), może minąć trochę czasu.

Osoby ze statusem uchodźcy mogą zostać wydalone

Istnieje jeszcze (bardzo) niskie prawdopodobieństwo, że były minister zostanie wydalony z danego kraju, pomimo faktu, że dzięki paszportowi genewskiemu przebywa na jego terenie legalnie. Władze mogłyby podjąć taką decyzję, gdyby uznały, że to konieczne ze względu na bezpieczeństwo państwowe czy porządek publiczny.

Nie oznacza to, iż zostałby odesłany do Polski. W tym kontekście kolejny ekspert zwrócił uwagę, że Ziobro w międzyczasie mógłby starać się o legalny pobyt na terenie kolejnego państwa – w oparciu o zapisy Konwencji genewskiej.

