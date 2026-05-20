Z czego żyje Zbigniew Ziobro w USA? „Żona zawsze dobrze zarabiała, Republika też ma mu płacić”

Zbigniew Ziobro od kilku dni przebywa w Nowym Jorku – poinformowała „Rzeczpospolita”, powołując się na jedną z osób z najbliższego otoczenia wiceprezesa PiS. Ziobro ma być „zapraszany przez amerykańskich polityków, Polonię i księży do różnych miast w USA”. Wkrótce ma „ruszyć w trasę po Stanach Zjednoczonych, a zainteresowanie spotkaniem z nim ma być ogromne”. Padło zapewnienie, że byłego ministra sprawiedliwości „zaprasza wiele osób i środowisk, które chcą się z nim spotkać”.

Zbigniew Ziobro w USA. Jak opuścił Węgry i kto mu pomaga?

Ziobro ma nie przebywać w mieszkaniu Jacka Kurskiego. Były prezes TVP miał też nie pomagać wiceszefowi Prawa i Sprawiedliwości. Osoba znająca kulisy sprawy zapewnia również, że „przeceniana jest rola Adama Bielana i polityków PiS oraz administracji Donalda Trumpa”. Opuszczenie Węgier miało być od dłuższego czasu przygotowywane na paszport genewski, a opuszczenie Budapesztu było bezproblemowe.

– Dzisiejsza pomoc dla Ziobry jest konsekwencją wsparcia, które uzyskiwał od przejęcia władzy w Polsce przez Tuska – przekonywało źródło „Rz”. Ten sam rozmówca ujawnił, że „należy dzielić na pół” doniesienia agencji Reutera o tym, że to wiceszef Departamentu Stanu Christopher Landau zdecydował, aby wiceprezes PiS mógł dostać się do Stanów Zjednoczonych.

PiS o „Tusku skompromitowanym w USA”. „Dla nas to szansa, aby wykazać, że Ziobro jest niewinny”

– W USA Tusk jest skompromitowany i dla nas proces ekstradycyjny to szansa, żeby niezależny sąd wykazał, że Ziobro jest niewinny. Amerykański sąd będzie oceniał sprawę Funduszu Sprawiedliwości. Sędzia w USA oceni czy doszło do kryminalizacji zarzutów w Polsce – donosi człowiek z PiS. Były minister sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych ma „korzystać z gościnności mieszkańców USA, komentować dla TV Republika i pracować nad swoim kanałem na YouTube”.

Informator zapewnił, że Ziobro ma z czego żyć. Na zarobki nie może narzekać jego żona. – Dzieci chodzą do publicznych szkół, żyją skromnie, ale problemów finansowych nie ma. Republika też ma mu płacić – dodał. O opuszczeniu Węgier na rzecz USA miał wiedzieć Jarosław Kaczyński. – Takie rzeczy dotyczące partii nie mogą wydarzyć się bez wiedzy i zgody jej prezesa. Ziobro niezmiennie pozostaje wiceprezesem partii. Jarosław wydał zakaz krytyki. Nieoficjalnie frakcje są niezadowolone – słychać.

PiS triumfuje. „Pomoc administracji Donalda Trumpa i brak sprawczości rządu Donalda Tuska”

Panuje obawa przed utratą miejsc na liście w wyborach parlamentarnych. Ziobro co tydzień łączy się zdalnie z posłami jego byłej partii – Suwerennej Polski. Były minister sprawiedliwości nie kontaktował się jeszcze z Kaczyńskim ze Stanów Zjednoczonych, ale podczas pobytu w Węgrzech rozmowy były regularne. – W PiS rozumieją, że pomoc administracji Donalda Trumpa i brak sprawczości rządu Tuska to jest wielkie zwycięstwo partii – podkreślono.

Ziobro chce wrócić do Polski jako minister sprawiedliwości i prokurator generalny. – Po odsunięciu Tuska od władzy Jarosław nie odmówi Ziobrze stanowiska, skoro żarliwie bronił go przez lata. Nikt lepiej nie rozliczy tej władzy niż Ziobro. Nikt nie ma większej wiedzy opartej na doświadczeniach, wszak był ministrem i prokuratorem łącznie przez 10 lat. Zdobył dużą wiedzę na wiele tematów – oceniło źródło. Do wyborów o wiceszefie PiS „ma być głośno, a do kraju wróci w glorii chwały”.

