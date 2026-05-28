Sąd jak błyskawica w sprawie Ziobry. Posiedzenie odbędzie się 2 miesiące przed terminem

Warszawski Sąd Okręgowy przyspieszył rozpatrzenie zażalenia dotyczącego tymczasowego aresztowania Zbigniewa Ziobry. Posiedzenie odbędzie się już 1 lipca, choć wcześniej wyznaczono termin dopiero na 8 września. Zmiana oznacza, że sąd zajmie się sprawą byłego ministra sprawiedliwości ponad dwa miesiące wcześniej, niż pierwotnie planowano.

Areszt dla Zbigniewa Ziobry. Nagły zwrot ws. terminu posiedzenia

Przyspieszenie procedury ma wynikać ze zmian w planach urlopowych sędziów zasiadających w składzie orzekającym. To właśnie reorganizacja harmonogramu pracy umożliwiła wyznaczenie nowej daty rozprawy. Pierwsza decyzja dotycząca zastosowania tymczasowego aresztu wobec Zbigniewa Ziobry zapadła jeszcze 5 lutego. Standardowo zażalenia w podobnych sprawach powinny być rozpatrywane w ciągu dwóch tygodni, jednak w tym przypadku termin znacząco się wydłużył. Informację o przyspieszeniu terminu posiedzenia przekazał jako pierwszy dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.

Ziobro poza Polską. Śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości i poważne zarzuty

Były minister sprawiedliwości przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie udało mu się wjechać dzięki paszportowi genewskiemu. Wcześniej polityk przebywał także na Węgrzech. Prokuratura prowadzi wobec niego szerokie śledztwo związane z nieprawidłowościami przy funkcjonowaniu Funduszu Sprawiedliwości za rządów PiS.

Śledczy przygotowali wobec Ziobry 26 zarzutów. Dotyczą one m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz przekraczania uprawnień przy przyznawaniu wielomilionowych dotacji. Według prokuratury były minister miał wydawać podwładnym polecenia prowadzące do łamania prawa, ingerować w konkursy oraz dopuszczać do przekazywania środków publicznych podmiotom, które nie spełniały wymaganych kryteriów.

Decyzja w sprawie Ziobry już 1 lipca

Najbliższe posiedzenie sądu może okazać się ważnym momentem całego postępowania. To wtedy zapadnie decyzja dotycząca prawomocności wcześniejszego postanowienia o tymczasowym aresztowaniu byłego szefa resortu sprawiedliwości.

