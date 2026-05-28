Bosak miażdży dopłaty dla artystów. „Wydają na pogięte blachy i mówią, że to rzeźba”

Konfederacja zamierza złożyć wniosek o wotum nieufności wobec minister kultury Marty Cienkowskiej, co potwierdził jeden z liderów partii Krzysztof Bosak. Polityk zaznaczył jednak, że sam klub Konfederacji nie ma wystarczającej liczby podpisów, by samodzielnie doprowadzić do głosowania w Sejmie.

Bosak wyraził nadzieję, że uda się przekonać inne ugrupowania parlamentarne do poparcia inicjatywy. Jego zdaniem działania resortu kultury są przykładem „rozrzucania pieniędzy na rzeczy niepotrzebne”.

Spór o dopłaty dla artystów

Powodem ostrej krytyki ze strony Konfederacji stał się przyjęty przez rząd projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny. Projekt przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakłada dopłaty do składek społecznych i zdrowotnych dla artystów spełniających określone kryteria dochodowe. Według szacunków koszt programu ma wynieść około 300 mln zł z budżetu państwa. Bosak przekonywał, że projekt budzi wiele wątpliwości, przede wszystkim dotyczących tego, kto faktycznie zostanie uznany za artystę.

Bosak: Gdzie jest granica?

Wicemarszałek Sejmu wskazywał w rozmowie z Polsat News, że problemem może być samo definiowanie zawodu artysty. Jako przykład podał osoby zajmujące się konserwacją zabytków czy odnawianiem fresków w kościołach. Polityk Konfederacji stwierdził również, że nie wierzy, iż państwo będzie w stanie sprawiedliwie ocenić, kto tworzy sztukę mającą rzeczywistą wartość artystyczną. Krytykował także finansowanie części projektów artystycznych z publicznych pieniędzy.

Bosak odniósł się również do dotacji przyznawanych na wydarzenia i inicjatywy artystyczne, sugerując, że środki trafiają na przedsięwzięcia, które nie budzą większego zainteresowania społecznego.

Rząd broni projektu dopłat do emerytur artystów

Resort kultury argumentuje, że nowe przepisy mają poprawić sytuację socjalną osób wykonujących zawody artystyczne, które często pracują nieregularnie i nie mają stabilnych dochodów. Projekt ma objąć twórców spełniających określone kryteria dochodowe i zawodowe.

