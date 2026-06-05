Alert dla dwóch województw. „Znajdź bezpieczne schronienie”

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do odbiorców w województwie podlaskim oraz warmińsko-mazurskim w powiatach: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski i węgorzewski. Treść komunikatu brzmi: „Uwaga! Dziś (05.06) prawdopodobne burze z silnymi opadami i porywami wiatru. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie. Unikaj otwartych przestrzeni”.

Pogoda na piątek 5 czerwca. IMGW wydał ostrzeżenie. Gdzie jest burza?

Wspomniany obszar pokrywa się z terenem, na którym obowiązuje drugi stopień ostrzeżenia przed burzami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 milimetrów do 40 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie możliwe są też opady gradu. Pomarańczowe alerty IMGW obowiązują w piątek od godziny 13 do godz. 23. Zastrzeżono, że ostrzeżenie może zostać aktualizowane.

Wydano również żółte alerty. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w całości w woj. lubelskim oraz świętokrzyskim, a także w części powiatów w woj. warmińsko-mazurskim, mazowieckim, łódzkim, podkarpackim oraz małopolskim. W zależności od regionu alerty zaczynają się od godz. 13 lub 14, a kończą się w przedziale od 19 do 22.

Intensywne opady deszczu. Alert Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dobiega końca

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał również ostrzeżenie przed intensywnymi opadami deszczu. Alerty obowiązują w części Dolnego Śląska oraz w powiatach żagańskim, nowosolskim i wschowskim w woj. lubuskim. Prognozowane są jednostajne opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym. Według prognoz suma opadów wyniesie od 30 mm do 35 mm, lokalnie do 40 mm. Alerty wygasają w piątek o godz. 12.

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