Czarnek z propozycją dla Konfederacji. Bosak sprowadził go na Ziemię

Podczas spotkania z mieszkańcami Gdańska Przemysław Czarnek zwrócił się bezpośrednio do liderów Konfederacji. Polityk PiS zaapelował do Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena o poparcie jednego kandydata w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. Według Czarnka wspólna kandydatura mogłaby zwiększyć szanse środowisk prawicowych na przejęcie władzy w mieście po referendum, które zakończyło kadencję Aleksandra Miszalskiego.

Czarnek zaproponował wspólny front PiS i Konfederacji. Bosak nie gryzł się w język

Na odpowiedź Krzysztofa Bosaka nie trzeba było długo czekać. Wicemarszałek Sejmu przypomniał, że Konfederacja jeszcze tego samego dnia miała zaprezentować własnego kandydata na prezydenta Krakowa.

Bosak zarzucił Czarnkowi, że takie propozycje nie powinny być składane za pośrednictwem mediów i na ostatnią chwilę. Dodał również, że PiS ma problem z wyłonieniem własnego kandydata, a odwoływanie się do idei jedności jest w tej sytuacji elementem politycznej taktyki.

Najmocniejsze słowa padły jednak później. Lider Konfederacji stwierdził, że wykorzystywanie retoryki jedności „zatruwa debatę” i tworzy atmosferę hipokryzji. Oskarżył także Czarnka o brak szacunku wobec niego i Sławomira Mentzena.

Czarnek odpowiada. „Szkoda”

Przemysław Czarnek szybko odniósł się do zarzutów. Przyznał, że spodziewał się nerwowej reakcji Bosaka, jednocześnie zapewniając, że rozumie przedstawione argumenty, choć się z nimi nie zgadza. Polityk PiS odrzucił oskarżenia dotyczące braku szacunku i przypomniał krytyczne wypowiedzi przedstawicieli Konfederacji pod adresem jego oraz PiS z ostatnich miesięcy.

Mimo ostrej wymiany zdań Czarnek nie zamknął tematu współpracy. Na zakończenie ponownie zachęcił Konfederację do przemyślenia swojej decyzji i zaproponował spotkanie w przyszłym tygodniu.

W sobotę Konfederacja ogłosiła, że jej kandydatem na prezydenta Krakowa będzie Bartosz Bocheńczak.

Czytaj też:

„Symboliczna decyzja”. Antoni Dudek wskazuje na ważny sygnał od NawrockiegoCzytaj też:

„Krótka ławka” problemem Tuska? „To byłoby nie do końca uzasadnione”