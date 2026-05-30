„Symboliczna decyzja”. Antoni Dudek wskazuje na ważny sygnał od Nawrockiego

Wybór sędziego Zbigniewa Kapińskiego na stanowisko I Prezesa Sądu Najwyższego wywołał duże poruszenie w obozie Prawa i Sprawiedliwości. Kandydatura była wcześniej krytykowana przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, dlatego decyzja Karola Nawrockiego została odebrana jako ruch pokazujący jego polityczną samodzielność. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślał na późniejszej konferencji poświęconej nominacji Kapińskiego, że głowa państwa podjęła decyzję niezależnie i nie uległa naciskom politycznym.

Prof. Antoni Dudek: Na naszych oczach powstaje nowy PiS

Do sprawy odniósł się prof. Antoni Dudek w programie „Dudek o polityce” na kanale „Super Expressu”. Historyk i politolog uznał, że spór wokół Zbigniewa Kapińskiego ma znaczenie wykraczające poza samą nominację.

Zdaniem eksperta decyzja prezydenta pokazuje proces zmian zachodzących w środowisku prawicy. Według Dudka można już mówić o podziale na „stary PiS” i „nowy PiS”, czyli dwa różne sposoby patrzenia na politykę oraz priorytety obozu konserwatywnego.

Profesor wskazał, że Jarosław Kaczyński pozostaje politykiem mocno związanym ze sporami i doświadczeniami sprzed wielu lat, podczas gdy Karol Nawrocki reprezentuje pokolenie próbujące podejmować decyzje bez odwoływania się do dawnych konfliktów.

Dlaczego kandydatura Kapińskiego wywołała burzę na prawicy

Źródłem sprzeciwu wobec kandydatury Zbigniewa Kapińskiego jest jego udział w składzie Sądu Lustracyjnego, który w 2000 roku orzekł, że Lech Wałęsa nie był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. Wyrok ten od lat pozostaje przedmiotem sporów politycznych i historycznych.

Według Antoniego Dudka właśnie ten kontekst tłumaczy zdecydowaną reakcję Jarosława Kaczyńskiego. Jednocześnie podkreśla on, że dla młodszych polityków prawicy wydarzenia sprzed ponad dwóch dekad nie muszą już odgrywać tak istotnej roli przy podejmowaniu bieżących decyzji.

Prof. Dudek porównał Nawrockiego z Dudą

W ocenie prof. Dudka obecny prezydent znacząco różni się od swojego poprzednika. Historyk stwierdził, że Andrzej Duda przez lata starał się pozostawać lojalnym wykonawcą politycznej linii wyznaczanej przez Jarosława Kaczyńskiego. Karol Nawrocki ma natomiast prezentować zupełnie inne podejście. Zdaniem eksperta jego decyzja w sprawie Sądu Najwyższego jest pierwszym tak mocnym sygnałem, że nowy prezydent zamierza budować własną pozycję polityczną, nawet jeśli oznacza to spór z liderem PiS.

