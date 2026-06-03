Awantura o lody dla wybitnych uczniów. Nowacka nie wytrzymała

Przypomnijmy, działająca w Pszczynie Lodziarnia pod Dębem otrzymała pismo z Biura Rzecznika Praw Dziecka dotyczące prowadzonej przez nią od wielu lat akcji. Zdaniem Hornej-Cieślak takie przedsięwzięcia „dzielą dzieci” . Ministra podkreśliła również, że „każda osoba młoda jest wyjątkowa i wartościowa bez względu na osiągane wyniki w nauce” .

Spór wokół lodów za pasek. Nowacka: „Litości”

Lodziarnia udostępniła otrzymane pismo w swoim lokalu, opublikował je również w mediach społecznościowych miejski radny Jacek Granda.

„Mówimy o prawie 20‑letniej lokalnej tradycji, która nikogo nie krzywdzi, a daje dzieciakom zwykłą, wakacyjną radość. Lody za świadectwo z paskiem to nie system oceniania, nie ranking, nie presja. To życzliwy gest przedsiębiorcy, który od dwóch dekad buduje klimat miejsca i relacje z mieszkańcami” – ocenił polityk.

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Do stanowiska Biura Rzecznika Praw Dziecka odniosła się również Barbara Nowacka. „Litości. Pracowitość, ambicje i talent uczniów i uczennic warto zauważyć i nagradzać. To motywuje też inne dzieci do nauki i pracy” – przekazała w serwisie X. „Robią to szkoły, rodzice, samorządy, organizacje pozarządowe. Fajnie, że też czasem lodziarnie, czy inne firmy” – dodała.

Lodów za świadectwa nie będzie. Internauci podzieleni

Działanie rzeczniczki praw dziecka jest szeroko komentowane w sieci. Jeden z internautów pytał, „co jest złego w tym, że nagradza się pracę dzieci za cały rok nauki?” , a kolejna osoba zwróciła uwagę, że „takie podejście to kolejny przykład przesadnego chronienia dzieci przed czymkolwiek, co może wywołać nawet najmniejszy dyskomfort” . Znaleźli się również tacy, którzy popierali ten pomysł, twierdząc m.in., że lody powinni kupować rodzice, a nagrody za dobre wyniki w nauce może dawać szkoła.

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