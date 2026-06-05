Rok z Karolem Nawrockim. Polacy ocenili nowego prezydenta

1 czerwca minął rok od wygranej kandydata wspieranego przez PiS w drugiej turze wyborów prezydenckich. Pracownia IBRiS na zlecenie Polsat News przygotowała sondaż, w którym zapytano ankietowanych o ocenę dotychczasowych działań prezydenta. Badanie przeprowadzono wśród 1000 osób w dniach 29 maja-2 czerwca 2026 roku. Wykorzystano do tego metodę CATI.

Jak Polacy oceniają Karola Nawrockiego?

Według sondażu z działań głowy państwa jest zadowolonych 48,1 proc. badanych. Przeciwnego zdania jest 47,9 proc. ankietowanych. Z kolei 4 proc. respondentów uznało, że „trudno powiedzieć” .

Niewielką różnicę w zdaniu zaobserwowano wśród kobiet. 47,5 proc. z nich oceniło Nawrockiego pozytywnie, a negatywnie 47,6 proc. Z kolei 4,9 proc. kobiet uznało, że „trudno powiedzieć” . Nieco więcej, bo 48,7 proc. mężczyzn jest zadowolonych z działań polityka, a 48,2 proc. nie ocenia ich dobrze.

Według podziału na poszczególne grupy wiekowe najlepiej oceniły Nawrockiego osoby w wieku 18-29 lat. Natomiast najgorzej seniorzy w wieku od 50 do 59 lat.

Którzy wyborcy ocenili Nawrockiego najlepiej?

Sondaż ujawnił także, że prezydent był najlepiej oceniany wśród wyborców PiS-u (96,2 proc. osób). Spore zadowolenie wzbudził także u osób, które popierają Konfederację – 81,5 proc.

Znacznie mniejszy entuzjazm jego prezydentura wzbudziła wśród osób, które głosowały w zeszłorocznych wyborach na Rafała Trzaskowskiego. Pozytywnie oceniło go jedynie 11,1 proc. z nich.

Natomiast 96,9 proc. osób, które głosowały na Karola Nawrockiego, jest zadowolonych z jego prezydentury.

Kancelaria Prezydenta przypomniała, że w minionym roku prezydent m.in. złożył 20 inicjatyw ustawodawczych, 33 ustawy zawetował, 211 podpisał oraz złożył 7 wniosków do Trybunału Konstytucyjnego. Odbył też 28 wizyt zagranicznych, udzielił też 33 wywiadów.

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