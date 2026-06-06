Przerażające zjawisko pogodowe w Polsce. Trąba powietrzna została nagrana

W piątek po południu nad wsią Cudnochy w gminie Mikołajki pojawiła się trąba powietrzna. Nagranie przedstawiające lej kondensacyjny szybko zaczęło krążyć w mediach społecznościowych. Potwierdzenie zjawiska przekazało stowarzyszenie Skywarn Poland – Polscy Łowcy Burz. Informację potwierdził również synoptyk IMGW Piotr Szuster. Jak zaznaczył, przypadek został odnotowany także w Europejskiej Bazie Danych o Poważnych Zjawiskach Pogodowych (ESWD).

Trąba powietrzna w Polsce. Przed zjawiskiem meteorolodzy zapowiadali groźne warunki

Jeszcze przed pojawieniem się trąby powietrznej synoptycy zwracali uwagę na niebezpieczną sytuację pogodową w regionie. Piotr Szuster informował, że w rejonie Mrągowa i Mikołajek rozwija się superkomórka burzowa, czyli szczególny rodzaj burzy mogący generować bardzo silne zjawiska atmosferyczne.

To właśnie w takich układach najczęściej dochodzi do powstawania trąb powietrznych. Na radarach meteorologicznych widoczna była sygnatura świadcząca o ruchu wirowym wewnątrz chmury burzowej.

Nie odnotowano większych szkód

Mimo groźnego wyglądu zjawiska służby nie otrzymały zgłoszeń dotyczących szkód spowodowanych przez tornado. Strażacy z powiatu mrągowskiego poinformowali, że na terenie gminy Mikołajki nie odnotowano zdarzeń związanych z przejściem trąby powietrznej.

Burmistrz Mikołajek Piotr Jakubowski przekazał jedynie, że silny wiatr przewrócił dwa drzewa na leśną drogę wykorzystywaną podczas rajdu samochodowego. Przeszkody zostały szybko usunięte, a impreza odbyła się zgodnie z planem.

To już kolejna trąba powietrzna w Polsce

W piątek dla części województwa warmińsko-mazurskiego obowiązywały ostrzeżenia IMGW przed burzami z intensywnymi opadami deszczu i porywami wiatru dochodzącymi do 80 km/h. To kolejny przypadek wystąpienia trąby powietrznej w Polsce w ostatnich tygodniach. Pod koniec maja tornado przeszło przez Balcerzowice na Opolszczyźnie, gdzie uszkodzonych zostało 18 budynków, w tym 11 domów mieszkalnych.

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