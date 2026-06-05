Polacy zabrali głos w nowym sondażu. Tego oczekują od Nawrockiego

Projekt ustawy ma umożliwić dwóm pełnoletnim osobom zawarcie przed notariuszem specjalnej umowy. Dzięki niej mogłyby uzyskać część uprawnień, które dziś przysługują najbliższym członkom rodziny. Chodzi m.in. o możliwość załatwiania niektórych spraw urzędowych czy podejmowania określonych czynności prawnych.

Sondaż. Karol Nawrocki i ustawa o statusie osoby najbliższej

Z badania IBRiS dla Polsat News wynika, że podpisania ustawy oczekuje 53 proc. respondentów. Wśród nich 33,8 proc. uważa, że prezydent powinien zrobić to zdecydowanie, a 19,2 proc. jest raczej za takim rozwiązaniem. Przeciwników podpisu jest 37,4 proc., natomiast niespełna 10 proc. badanych nie ma wyrobionego zdania.

Gdy weźmiemy pod lupę szczegółowe wyniki okazuje się, że kobiety znacznie częściej opowiadają się za wejściem nowych przepisów w życie. Poparcie dla podpisu deklaruje blisko 60 proc. z nich. Wśród mężczyzn odsetek ten jest wyraźnie niższy i wynosi 46 proc. Niemal tyle samo mężczyzn sprzeciwia się podpisaniu ustawy.

Badanie pokazuje również wyraźny podział pokoleniowy. Największe poparcie dla nowych regulacji odnotowano wśród osób w wieku od 50 do 59 lat. W tej grupie za podpisaniem ustawy opowiedziało się ponad 64 proc. respondentów. Z kolei najbardziej sceptyczni okazali się badani w wieku 60-69 lat. Ponad połowa z nich uważa, że prezydent nie powinien składać podpisu pod ustawą.

Różnice widać także w zależności od miejsca zamieszkania. W dużych miastach liczących powyżej 250 tys. mieszkańców poparcie dla ustawy sięga aż 70,5 proc. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w średnich miastach, gdzie przeciwników nowych regulacji jest więcej niż zwolenników. Mieszkańcy wsi są w tej sprawie podzieleni, choć nieznacznie więcej osób opowiada się za podpisaniem ustawy niż przeciwko niemu.

Ustawa o statusie osoby najbliższej. Polacy oczekują podpisu Karola Nawrockiego

Jednym z najmocniejszych czynników różnicujących odpowiedzi okazało się wykształcenie. Wśród osób z wyższym wykształceniem aż 65,5 proc. oczekuje podpisania ustawy. Dla porównania, w grupach z wykształceniem podstawowym, zawodowym lub średnim poparcie oscyluje wokół 47 proc.

Jeszcze większe kontrasty widać wśród wyborców poszczególnych ugrupowań. W elektoracie Nowej Lewicy poparcie dla ustawy jest niemal jednomyślne i wynosi 91,8 proc. Zupełnie odwrotnie sytuacja wygląda wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Ponad dwie trzecie z nich uważa, że prezydent powinien odmówić podpisania nowych przepisów.

Podobne stanowisko prezentują osoby, które głosowały na Karola Nawrockiego. W tej grupie aż 69,9 proc. badanych nie chce, aby ustawa weszła w życie, podczas gdy popiera ją niespełna 20 proc.

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