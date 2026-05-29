Ustawa o statusie osoby najbliższej. Posłowie podjęli decyzję

W piątek 29 maja posłowie głosowali nad rządowym projektem ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Dotyczy on uregulowania kwestii związków nieformalnych. Osoby w nich żyjące będą mogły zawrzeć przed notariuszem umowę cywilnoprawną, która następnie zostanie zarejestrowana w urzędzie stanu cywilnego i dzięki której zyskają możliwość kształtowania wzajemnych praw i obowiązków w sferze majątkowej, rodzinnej i osobistej.

Przyjęcie przepisów sprawi, że m.in. będą mogły razem rozliczać PIT, zyskają dostęp do informacji i dokumentacji medycznej partnera oraz uprawnienia dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego, renty rodzinnej, prawa do pochówku czy zasiłku opiekuńczego. Będą także uprawnione do dziedziczenia testamentowego. Nowe przepisy zwiększą też ochronę osób tworzących niesformalizowane związki, niezależnie od płci.

Ustawa o statusie osoby najbliższej w Sejmie. Posłowie zagłosowali

Chwilę później głosowano nad przepisami wprowadzającymi ustawę. Ten projekt ustawy dotyczy nowelizacji wszystkich ustaw, których zmiana jest konieczna w związku z wprowadzeniem ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu, na mocy której strony umowy uzyskują status osoby najbliższej w związku, mającej zapewnić ochronę prawną związkom nieformalnym.

W pierwszym przypadku „za” było 230 posłów, 198 przeciw, a jeden się wstrzymał. Z kolei w drugim głosowaniu za przyjęciem projektu ustawy opowiedziało się 230 polityków, przeciwnego zdania było 200, a jeden się wstrzymał. – Piekło zamarzło – ocenił Włodzimierz Czarzasty. Teraz przepisami zajmie się Senat, a potem ustawa trafi do prezydenta. Szef jego gabinetu Paweł Szefernaker ocenił, że ustawa w rzeczywistości wprowadza związki partnerskie. Zadeklarował, że „nie ma i nie będzie na to zgody”.

Czytaj też:

Fundacja rodzinna jako narzędzie ochrony majątku, nie tylko dla związków formalnychCzytaj też:

Bosak pokazał projekt ustawy, wkrótce trafi do Sejmu. „Do tej pory nie był potrzebny”