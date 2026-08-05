Zwyrodnialec okaleczył szczenięta. Policja poszukuje sprawcy

Policja w Ciechanowie zareagowała na doniesienia medialne i poszukuje osoby odpowiedzialnej za okaleczenie trzech 5-tygodniowych szczeniąt. Sprawę nagłośniło Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie.

Ciechanów. Trzy szczeniaki brutalnie okaleczone

Pracownicy schroniska poinformowali w mediach społecznościowych, że psiaki trafiły do nich w poniedziałek 3 sierpnia. Z ich opisu wynika, że dwa z nich miały „miały brutalnie ponacinane uszy”, a u trzeciego „uszy zostały obcięte niemal całkowicie”.

We wpisie dodawano, że rany były już zainfekowane. Wszystkie szczeniaki trafiły więc do kliniki Centrum Weterynaryjnego „Centaur” w Mławie. Tam zrekonstruowano ich małżowiny uszne. Celem operacji było nie poprawienie wyglądu, ale umożliwienie prawidłowego funkcjonowania zwierząt w przyszłości.

Nadkom. Jolanta Bym z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie zapewniła o podjęciu działań przez odpowiednie służby. – Po publikacjach medialnych o okaleczeniu trzech szczeniąt funkcjonariusze podjęli niezwłocznie czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia – oznajmiła.

Okaleczone szczeniaki przeszły zabieg odtworzenia uszu

W środę 5 sierpnia schronisko w Pawłowie przekazało w mediach społecznościowych, że zwierzęta wróciły już z zabiegu do placówki.

„Dziś maluchy są już z powrotem w naszym schronisku. Przebywają na kwarantannie w szpitaliku, są pod stałą opieką i otrzymują wszystkie niezbędne leki. Teraz najważniejsze jest, żeby spokojnie wracały do zdrowia” – mogliśmy przeczytać.

„Cała nasza załoga bardzo przeżywa to, co spotkało te szczeniaki. Opiekunowie, technicy weterynarii i pracownicy schroniska zgodnie mówią jedno – trudno uwierzyć, że ktoś mógł skrzywdzić tak bezbronne maleństwa” – czytamy.

Znęcanie się nad zwierzętami jest w Polsce zagrożone karą więzienia do lat trzech.

Czytaj też:

„Jak można tulić psa i zjadać schabowego?”. Mocne słowa o hipokryzji i prawdzie, której wolimy nie znać Czytaj też:

Beagle uratowane z laboratorium. 1500 psów szuka domu