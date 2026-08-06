Szykują się zmiany w dwóch ważnych świętach. Chodzi o 2 maja i 15 sierpnia

W polskim kalendarzu świąt mogą pojawić się istotne zmiany. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowuje nowe regulacje dotyczące symboli i świąt państwowych. Na pierwszy ogień mają pójść dwie doskonale znane Polakom daty – 2 maja oraz 15 sierpnia.

O planach resortu jako pierwsza poinformowała „Rzeczpospolita”. Sprawa jest o tyle ciekawa, że jedna z dat, powszechnie kojarzona ze świętem państwowym, formalnie takiego statusu obecnie nie ma.

15 sierpnia po nowemu. Ministerstwo chce państwowego święta

15 sierpnia obchodzone jest Święto Wojska Polskiego, ustanowione w ustawie o obronie Ojczyzny. Jak zwrócił jednak uwagę wiceminister kultury Maciej Wróbel w odpowiedzi na skierowaną do Sejmu petycję, nie jest ono formalnie świętem państwowym.

Ma to praktyczne konsekwencje. Z tego powodu nie obowiązują chociażby takie same zasady dotyczące wywieszania flagi państwowej jak podczas świąt państwowych. Jednocześnie 15 sierpnia pozostaje dniem ustawowo wolnym od pracy ze względu na przypadające wtedy katolickie święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Resort kultury chce uporządkować tę sytuację. Wiceminister Wróbel przyznał, że należałoby ustanowić w drodze ustawy święto państwowe upamiętniające rocznicę Bitwy Warszawskiej z 1920 r.

Nie wiadomo jeszcze, jak dokładnie miałoby się ono nazywać. Jednym z możliwych rozwiązań jest Dzień Bitwy Warszawskiej, jednak ostateczna nazwa nie została przesądzona.

Zmieni się również Dzień Flagi?

Druga planowana zmiana dotyczy 2 maja. Obchodzony od 2004 r. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej może zostać rozszerzony o kolejny symbol narodowy.

Według ustaleń „Rzeczpospolitej” ministerstwo rozważa nazwę „Dzień Flagi i Orła Białego”. W ten sposób państwowe święto miałoby podkreślać znaczenie nie tylko biało-czerwonej flagi, ale również polskiego godła.

Na razie jest to wstępna koncepcja. Prace prowadzi zespół przygotowujący projekt nowej ustawy o znakach Państwa i Narodu Polskiego.

Nowy Orzeł Biały i zmiany dotyczące hymnu

Planowana ustawa ma mieć znacznie szerszy zakres. Docelowo ma zastąpić obecne przepisy dotyczące godła, barw i hymnu Rzeczypospolitej Polskiej oraz kompleksowo uregulować zasady korzystania z symboli państwowych.

W projekcie ma znaleźć się między innymi nowy wizerunek Orła Białego. Resort chce również oficjalnie uregulować aranżacje Mazurka Dąbrowskiego przeznaczone dla różnych składów wykonawczych. Projekt nie został jednak jeszcze opublikowany, dlatego ostateczny kształt zmian może się zmienić.

Dla pracowników nowe przepisy nie powinny natomiast oznaczać dodatkowych dni wolnych. 15 sierpnia już obecnie jest wolny z powodu Wniebowzięcia NMP, natomiast 2 maja – mimo szczególnego miejsca pomiędzy świętami 1 i 3 maja – pozostaje zwykłym dniem pracy.

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