Beata Szydło ukarana przez prokuraturę. Dostała maksymalną karę

Beata Szydło została ukarana przez Prokuraturę Regionalną w Rzeszowie. Była premier i obecna europosłanka PiS miała kilkukrotnie nie stawić się na wezwanie na przesłuchanie w charakterze świadka. Śledztwo dotyczy kampanii „Sprawiedliwe Sądy” Polskiej Fundacji Narodowej.

Beata Szydło z karą 3 tys. zł

Jak wynika z komunikatu Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, na byłą premier nałożono karę pieniężną w wysokości 3 tys. zł. “Prokurator nałożył na świadka karę pieniężną w wysokości trzech tysięcy złotych w związku z kilkukrotnym niestawiennictwem na wezwanie organu prowadzącego bez należytego usprawiedliwienia” – przekazała prokuratura.

To maksymalna wysokość kary przewidziana w art. 285 Kodeksu postępowania karnego za nieusprawiedliwione niestawiennictwo świadka na wezwanie.

Terminy przesłuchania Beaty Szydło miały być wyznaczane kilkukrotnie od maja do lipca. Prokuratura podkreśla, że przy ustalaniu kolejnych dat uwzględniano kalendarz europosłanki i wybierano terminy, w których nie zaplanowano posiedzeń plenarnych ani prac komisji Parlamentu Europejskiego. Postanowienie o nałożeniu kary nie jest prawomocne. Beata Szydło może złożyć na nie zażalenie do sądu.

Śledztwo w sprawie „Sprawiedliwych Sądów”

Była premier ma zostać przesłuchana wyłącznie w charakterze świadka. Śledztwo dotyczy działań członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w 2017 roku oraz mechanizmu finansowania kampanii medialnej „Sprawiedliwe Sądy”.

Według ustaleń prokuratury badane działania mogły doprowadzić do wyrządzenia PFN szkody majątkowej w wysokości co najmniej 8,4 mln zł. Fundacja została powołana przez 17 spółek Skarbu Państwa.

Kampania „Sprawiedliwe Sądy” towarzyszyła zmianom w wymiarze sprawiedliwości przeprowadzanym przez ówczesny rząd PiS. W przestrzeni publicznej pojawiły się wówczas m.in. billboardy oraz materiały przedstawiające przypadki niewłaściwego zachowania sędziów.

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