Dwa ważne święta mogą się zmienić. Jest haczyk z dniami wolnymi

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowuje zmiany dotyczące świąt państwowych oraz symboli narodowych. Nowe przepisy mogą objąć 15 sierpnia, czyli Święto Wojska Polskiego, oraz obchodzony 2 maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Projekty nie zostały jeszcze opublikowane. Część przedstawionych pomysłów pozostaje jednak na etapie wstępnych prac.

Nowa ranga 15 sierpnia

Święto Wojska Polskiego ustanowiono w ustawie o obronie Ojczyzny. Wbrew powszechnemu przekonaniu 15 sierpnia nie jest jednak formalnie świętem państwowym upamiętniającym Bitwę Warszawską.

Sprawa wyszła na jaw podczas rozpatrywania petycji skierowanej do Sejmu przez radnego z Dąbrowy Górniczej. Zwrócił on uwagę, że Święta Wojska Polskiego nie uwzględniono w wykazie uroczystości, podczas których urzędy mają obowiązek wywieszania flag państwowych.

Sejmowa Komisja do Spraw Petycji wystąpiła w tej sprawie do premiera. W odpowiedzi wiceminister kultury Maciej Wróbel potwierdził, że resort zamierza uporządkować przepisy. „Należałoby się zgodzić z postulatem, aby wprowadzić w formie ustawowej święto państwowe pod nazwą upamiętniającą rocznicę Bitwy Warszawskiej” – napisał.

Ostateczna nazwa nie została jeszcze ustalona. Jedną z możliwości jest ustanowienie Dnia Bitwy Warszawskiej.

Czy Polacy dostaną kolejny dzień wolny?

Zmiana statusu 15 sierpnia nie oznacza dodatkowego wolnego. Data ta już znajduje się w ustawie o dniach wolnych od pracy, ale z powodu przypadającego wtedy Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Nowe święto państwowe miałoby więc przede wszystkim znaczenie symboliczne. Mogłoby również skutkować wprowadzeniem obowiązku wywieszania flag na budynkach urzędowych.

Dniem wolnym nie stanie się także automatycznie 2 maja. Obecnie Dzień Flagi nie jest ustawowo wolny od pracy i sama zmiana jego nazwy tego nie zmieni.

Dzień Flagi i Orła Białego

Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, MKiDN rozważa przemianowanie Dnia Flagi na Dzień Flagi i Orła Białego. Resort chce w ten sposób uhonorować również najstarszy polski symbol państwowy.

Pomysł nie jest nowy. W poprzednich latach senatorowie proponowali, aby 2 maja stał się Dniem Symboli Rzeczypospolitej Polskiej, obejmującym Orła Białego, flagę i Mazurka Dąbrowskiego. Senat odrzucił jednak ten projekt w 2019 roku.

Obecna koncepcja ma zostać powiązana z przygotowywaną ustawą o znakach Państwa i Narodu Polskiego. Regulacja ma również określić nowy oficjalny wizerunek Orła Białego oraz ujednolicić aranżacje hymnu państwowego.

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