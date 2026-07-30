Dodatkowy dzień wolny w sierpniu? Sejm zdecydował

Sejmowa Komisja do Spraw Petycji zakończyła prace nad postulatem ustanowienia 1 sierpnia dniem wolnym. Posłowie przyjęli stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i nie zdecydowali się na przygotowanie zmian w przepisach.

Petycja trafiła do Sejmu

Petycję w listopadzie 2024 r. złożyło Stowarzyszenie Lepszy Sulejówek. Jej autorzy przekonywali, że dodatkowy dzień wolny pozwoliłby większej liczbie Polaków uczestniczyć w obchodach rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Miał również sprzyjać popularyzowaniu wiedzy o powstaniu i refleksji nad jego znaczeniem.

Komisja początkowo nie odrzuciła propozycji. W kwietniu 2025 r. zwróciła się do resortu rodziny o przedstawienie stanowiska i ocenę skutków ustanowienia kolejnego dnia wolnego.

Resort nie planuje zmiany

Ministerstwo odpowiedziało, że obecnie nie prowadzi prac nad nowelizacją ustawy o dniach wolnych od pracy. Wskazało, że taka decyzja wymagałaby analizy konsekwencji gospodarczych oraz konsultacji z partnerami społecznymi. Zdaniem resortu brak wolnego nie obniża rangi obchodów organizowanych przez państwo i obywateli.

Od 2010 r. 1 sierpnia jest Narodowym Dniem Pamięci Powstania Warszawskiego, ale nie znajduje się w ustawowym katalogu dni wolnych. W 2026 r. przypada w sobotę. Osobom pracującym tego dnia nie będzie jednak przysługiwało dodatkowe wolne.

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