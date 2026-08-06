Kluczowy obszar dla Nawrockiego. Wymowne wyniki sondażu

6 sierpnia 2026 r. mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd prezydenta Polski. Tego dnia zaroiło się od badań opinii publicznej, w której sprawdzono, jakie nastawienie do głowy państwa mają obywatele.

Rok prezydentury Nawrockiego. Najnowsze sondaże

W nowym sondażu SW Research dla „Wprost” zapytaliśmy Polki i Polaków, czy gdyby wybory prezydenckie odbyły się w sierpniu 2026 r., Karol Nawrocki mógłby liczyć na ich głos. 38,6 proc. badanych zadeklarowało, że pomogłoby obecnej głowie państwa uzyskać reelekcję, a 45 proc. respondentów nie zamierzałoby poprzeć jego kandydatury. 16,4 proc. badanych nie ma zdania w sprawie.

W innym sondażu, który przeprowadziła ta sama pracownia na zlecenie Onetu, respondenci zostali poproszeni o ocenę sposobu, w jaki Karol Nawrocki reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej. 47 proc. badanych wybrało wariant „pozytywnie”, a 34,9 proc. – „negatywnie”. 18,1 proc. nie ma zdania w sprawie.

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został zrealizowany w dniu 5 sierpnia 2026 r. metodą wywiadów internetowych (CAWI) w SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 803 ankiety z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

Huczne obchody rocznicy prezydentury. Rzecznik Nawrockiego zabrał głos

W czwartek 6 sierpnia na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego odbędzie się okolicznościowe wydarzenie, którego kluczowym punktem będzie przemówienie Karola Nawrockiego. Oprócz tego przewidziano też część artystyczną i panel dyskusyjny, w czasie którego publicyści podsumują pierwszy rok prezydentury. I chociaż Kancelaria Prezydenta RP nie opublikowała oficjalnej listy gości, pojawiły się spekulacje, że w czasie wydarzenia pojawią się m.in. Krzysztof Stanowski i Rafał Ziemkiewicz.

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