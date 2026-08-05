Huczna impreza w Pałacu Prezydenckim. Wśród gości Nawrockiego Stanowski i Ziemkiewicz

Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego odbędzie się uroczystość związana z rocznicą zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Wydarzenie zaplanowano na czwartek, 6 sierpnia o godz. 17.30, a wstęp ma być otwarty dla wszystkich. Początek uroczystości ma należeć do debaty podsumowującej pierwszy rok prezydentury. Jak ustaliła Interia, w dyskusji mają wziąć udział m.in. prof. Andrzej Nowak, Rafał Ziemkiewicz i Krzysztof Stanowski.

Rocznica Nawrockiego. Nieprzypadkowe nazwiska na liście gości

Dobór uczestników panelu nie jest przypadkowy. Prof. Andrzej Nowak zgłaszał Karola Nawrockiego jako kandydata podczas konwencji Obywatelskiego Komitetu Poparcia i później wspierał go także w kampanii. Dziś jest społecznym doradcą prezydenta.

Natomiast dziennikarz i publicysta Rafał Ziemkiewicz również pojawiał się podczas kampanii Nawrockiego, m.in. na konwencji programowej, gdy prezentowany był „Plan 21”.

Z kolei założyciel Kanału Zero Krzysztof Stanowski to postać z zupełnie innego politycznego punktu odniesienia – w wyborach prezydenckich 2025 roku był kontrkandydatem Karola Nawrockiego. Organizatorzy chcą w ten sposób pokazać osoby, których drogi przecinały się z Nawrockim na różnych etapach kampanii i prezydentury.

Występ artystyczny w Pałacu Prezydenckim. Szczegóły trzymane w tajemnicy

Drugim ważnym punktem wydarzenia ma być występ artystyczny. Na razie organizatorzy nie ujawniają, kto pojawi się na scenie. Ten element ma pozostać niespodzianką do samego końca. Finałem uroczystości będzie wystąpienie prezydenta Karola Nawrockiego. Przed Pałacem Prezydenckim powstaje już biało-czerwona scena. Po obu stronach przewidziano miejsca siedzące, ale organizatorzy podkreślają, że wydarzenie będzie dobrze widoczne także od strony Krakowskiego Przedmieścia.

Cała formuła imprezy wpisuje się w budowanie wizerunku Karola Nawrockiego jako prezydenta, który jest „blisko ludu” i obecnego także poza murami Pałacu. Ten kierunek ma podkreślić także zapowiedziane na koniec sierpnia duże wydarzenie dla młodzieży w prezydenckiej rezydencji w Juracie.

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