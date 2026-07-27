„Campus Nawrockiego” w Juracie? Rzecznik prezydenta odpowiada

Karol Nawrocki zaprasza kilkaset młodych osób do prezydenckiej rezydencji w Juracie. Dwudniowe wydarzenie zaplanowano na 29 i 30 sierpnia, czyli ostatni weekend wakacji. Zbliżony termin tegorocznego Campusu Polska Przyszłości wywołał pytania, czy prezydent przygotowuje prawicową odpowiedź na inicjatywę Rafała Trzaskowskiego. Wydarzenie organizowane przez prezydenta Warszawy odbędzie się w dniach 26-30 sierpnia w Olsztynie.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz stanowczo temu zaprzeczył w Porannej rozmowie RMF FM prowadzonej przez Tomasza Terlikowskiego. – Prezydent się nie inspiruje Campusem Polska – zapewnił. Jak tłumaczył, termin wybrano ze względu na kończące się wakacje, a Karol Nawrocki od lat ma angażować się w inicjatywy kierowane do młodzieży.

„Każdy się może zgłosić”

Wydarzenie jest przeznaczone dla osób w wieku od 18 do 26 lat. Uczestników mają czekać koncerty, aktywności sportowe i rozmowy o przyszłości Polski. Rejestracja odbywa się przez formularz opublikowany na stronie Kancelarii Prezydenta.

Dziennikarz pytał, czy zgłosić się mogą również działacze młodzieżówki Lewicy oraz organizacji wspierających osoby LGBT+. – Każdy się może zgłosić. Każdego zapraszamy do tego, by złożył swoją aplikację – odpowiedział Leśkiewicz.

Rzecznik przyznał jednocześnie, że Kancelaria będzie sprawdzać zgłoszenia. Jeżeli zainteresowanie okaże się zbyt duże, nie wszyscy zostaną zaproszeni ze względu na ograniczoną pojemność obiektu i wymogi bezpieczeństwa.

Formularz wymaga podania m.in. szkoły lub uczelni, zainteresowań, doświadczenia i mocnych stron. Kandydaci muszą również ujawnić członkostwo w organizacjach pozarządowych lub politycznych. Regulamin przewiduje, że wysłanie zgłoszenia nie gwarantuje udziału, a organizator może odmówić zakwalifikowania danej osoby bez podawania przyczyny.

Polityków PiS ma nie być

Leśkiewicz zapewnił, że wydarzenie nie będzie miało charakteru partyjnego. W Juracie mają pojawić się prezydent oraz ministrowie i pracownicy jego kancelarii. Politycy PiS spoza Kancelarii Prezydenta nie zostali zaproszeni.

Rzecznik odrzucił również sugestię, że Karol Nawrocki chce wykorzystać spory na prawicy i budować własną formację polityczną. Jak przekonywał, inicjatywa ma służyć rozmowie z młodymi o prawie, polityce zagranicznej, miejscu Polski w Unii Europejskiej oraz udziale kraju w międzynarodowych formatach.

Leśkiewicz przypomniał też, że przy prezydencie działa Rada Młodzieży. Wcześniej Nawrocki organizował inicjatywy dla młodych jako dyrektor Muzeum II Wojny Światowej i prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale wymaga otrzymania potwierdzenia od organizatora.

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