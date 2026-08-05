Oktagon przed Pałacem Prezydenckim? Rzecznik Nawrockiego zabrał głos

W czwartek 6 sierpnia minie rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd prezydenta. Z tej okazji na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie odbędzie się okolicznościowe wydarzenie.

Rok prezydentury Karola Nawrockiego. Plan na 6 sierpnia

O sprawę był pytany Rafał Leśkiewicz. – Przed Pałacem Prezydenckim sporo robót budowlanych. Młotki w ruch, rusztowania, dużo się dzieje. To oktagon jak na wzór prezydenta Trumpa, czy coś innego? – zapytał Marcin Fijołek, dziennikarz Polsat News, odnosząc się do wydarzenia, które w ogrodach Białego Domu niedawno zorganizował prezydent Stanów Zjednoczonych.

– Absolutnie nie. To nie są roboty budowlane. Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego powstają trybuny, bo na jutro zapraszamy Polaków o godz. 17:00 przed Pałac Prezydencki – powiedział Rafał Leśkiewicz w programie „Graffiti”. Jak dodał rzecznik prezydenta, pół godziny później rozpocznie się przemówienie Karola Nawrockiego, który podsumuje pierwszy rok prezydentury.

Ważne wydarzenie dla Karola Nawrockiego. Rzecznik prezydenta o szczegółach

– Myślę, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie. Będzie składało się z trzech elementów. Pierwszy, najważniejszy, to oczywiście spotkanie z samym prezydentem, przemówienie prezydenta i możliwość spotkania z Polakami, którzy przyjdą tego dnia przed Pałac Prezydencki. Ale będzie też komponent artystyczny – wskazał Rafał Leśkiewicz.

Rzecznik prezydenta przekazał także, że zorganizowany zostanie również panel dyskusyjny „czołowych polskich publicystów”, którzy będą wymieniali spostrzeżenia na temat pierwszego roku prezydentury Karola Nawrockiego. Dotychczas kancelaria głowy państwa nie ujawniła żadnych nazwisk osób, które będą uczestniczyły w wydarzeniu.

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