Jest zdjęcie z rozmowy Nawrocki-Trump. „1 minuta i 20 sekund”

Karol Nawrocki udał się z wizytą do Stanów Zjednoczonych. Polski prezydent dostał zaproszenie od Donalda Trumpa, który wczoraj obchodził 80. urodziny. W ogrodach Białego Domu odbyła się gala mieszanych sztuk walki UFC Freedom 250.

Karol Nawrocki z wizytą w USA

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz zapewniał, że w czasie wizyty Karola Nawrockiego w USA odbędą się spotkania z amerykańskimi politykami, w tym z Donaldem Trumpem. Wśród poruszonych tematów miały pojawić się kwestie dotyczące polskiego bezpieczeństwa, stosunków dwustronnych, a także współpracy energetyczno-gospodarczej. Jednocześnie w oficjalnym kalendarzu prezydenta USA nie było wzmianki o bezpośrednim spotkaniu z prezydentem Karolem Nawrockim.

„Przedstawiciel Białego Domu powiedział mi, że ostateczny charakter interakcji obu przywódców zależy od Donalda Trumpa. Jeszcze tej samej nocy, po gali UFC, prezydent USA odlatuje do Francji na szczyt grupy G7” – napisał Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia w Białym Domu.

Rozmowa Nawrocki-Trump. „1 minuta i 20 sekund”

W czasie gali UFC kamery agencji Reuters uchwyciły moment, kiedy w pobliżu oktagonu odbyła się krótka rozmowa Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem. „Jeżeli to była jedyna okazja do rozmowy w czasie wydarzenia na terenie Białego Domu, to czas: 1 minuta i 20 sekund” – napisał Paweł Żuchowski, korespondent RMF FM.

„Kancelaria Prezydenta dotąd nie podała informacji o spotkaniu. Wiemy, że były plany, że prezydent zapyta o kwestie obecności żołnierzy USA w Polsce. Prezydent Nawrocki miał też wcześniej brać udział w zaplanowanym na 45 minut przyjęciu dla gości VIP prezydenta Trumpa. Nie wiemy, czy tam prezydenci rozmawiali, czy widzieli się na tym spotkaniu” – czytamy dalej.

Konferencja prasowa Marcina Przydacza została zaplanowana na godziny popołudniowe. Ma się rozpocząć ok. godz. 17:00 czasu polskiego.

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