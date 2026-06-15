Krótka rozmowa Nawrockiego z Trumpem. Wymiana zdań na gali MMA

Karol Nawrocki na zaproszenie Donalda Trumpa udał się z wizytą do Stanów Zjednoczonych. Polski prezydent, jako jeden z gości, przyglądał się przebiegowi gali mieszanych sztuk walki UFC Freedom 250, która została zorganizowana w ogrodach Białego Domu.

Nawrocki rozmawiał z Trumpem. Wymiana zdań na gali MMA

W czasie wydarzenia kamery agencji Reuters uchwyciły moment, kiedy w pobliżu oktagonu odbyła się krótka rozmowa Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem. Na razie nie ma oficjalnego komunikatu dotyczącego tego, jakie kwestie poruszyli prezydenci.

W niedzielę 14 czerwca Donald Trump obchodził 80. urodziny. – Będę życzył prezydentowi dużo zdrowia, dużo zdecydowania, którego prezydentowi Trumpowi nie brakuje. Żeby miał dużo zdrowia, dużo zdecydowania w swoich działaniach i żeby, tak jak do tej pory, zawsze doceniał swojego sojusznika najważniejszego w centralnej Europie, czyli Polskę – zapowiedział jeszcze przed wydarzeniem Karol Nawrocki.

Karol Nawrocki w USA. Prezydent o celu strategicznym Polski

Prezydent Nawrocki podkreślił, że strategicznym celem Polski jest stała obecność wojsk amerykańskich w naszym kraju. – Czym więcej wojsk amerykańskich w Polsce, tym lepiej – wskazała głowa państwa.

– Prezydent Donald Trump regularnie powtarza, że Polska jest wzorowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Bardzo ceni naszą osobistą relację, ale też bardzo ceni naród polski. To jest ważne. (Ceni – red.) naszą historię, nasze wydatki na zbrojenia, naszych żołnierzy, którzy także przecież brali udział w misjach amerykańskich, w misjach NATO – kontynuował.

Karol Nawrocki zwrócił także uwagę na to, że „jest problem z antyamerykańską narracją wielu ważnych polityków w Polsce, w tym polskiego rządu”. – Jest problem z egzekwowaniem tego, co na najwyższym poziomie politycznym ustalę z prezydentem Donaldem Trumpem – stwierdził. – Mam nadzieję, że uda mi się zmobilizować polski rząd do tego, aby korzystać z ułożenia tych relacji na najwyższym szczeblu – zaznaczyła głowa państwa.

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