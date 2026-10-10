Kaczyński zostanie zdetronizowany przez Nawrockiego? „Prawica jest zgodna”

Prezes Prawa i Sprawiedliwości jak dotąd nie miał sobie równych – prawica od ponad dekady skupiona jest wokół jego osoby. Jedni się z nim zgadzają, drudzy krytykują, ale niemal wszyscy przyznają, że mało kto ma w Polsce tak świetne wyczucie ws. politycznych trendów czy wyznaczania kandydatów na premierów lub prezydentów.

Ludzie na prawicy wiedzą, że prezesa PiS ruszać nie wolno – jeśli chce się cokolwiek osiągnąć w polityce. Rozumieją, że muszą szanować jego zdanie, a ewentualna krytyka musi być delikatna i najlepiej pośrednia.

W ostatnim czasie jednak pozycja szefa PiS słabnie – przynajmniej tak uważa Antoni Dudek. W opinii historyka i komentatora politycznego „Kaczyński przestał być liderem prawicy, kiedy Mateusz Morawiecki [były premier – przyp. red.] poszedł na swoje [czyli zwerbował posłów PiS, założył swoje stowarzyszenie i uruchomił Klub Parlamentarny Rozwój Plus – przyp. red.]” – wskazał w rozmowie z Onetem i „Newsweekiem” na festiwalu BlastCast!

Politycy opozycji mają „dość supremacji Jarosława Kaczyńskiego”?

– W miarę upływu czasu ten proces [osłabiania się pozycji prezesa PiS – red.] będzie się nasilał – aż do wyborów parlamentarnych w 2027 r. Chyba że Kaczyńskiemu uda się na nowo wykreować prawicową koalicję pod swoim przewodnictwem – w co nie wierzę – zaznaczył.

Pustka ta jednak wnet się zapełni – kim? Zdaniem znanego politologa po wyborach do Sejmu i Senatu to Karol Nawrocki, a nie Kaczyński, będzie najważniejszy. – Prawica jest zgodna, że głównym wrogiem jest Donald Tusk, a po drugie „dość supremacji [dominacji – red.] Jarosława Kaczyńskiego” – stwierdził Dudek.

Rozmówca portalu wskazał, że „Nawrocki ma mandat na cztery lata i jest dzisiaj najpopularniejszym polskim politykiem”. – Liderzy partii na prawicy uważają, że będzie w stanie ich połączyć. To jest jednocześnie największa szansa dla prezydenta, bo podejrzewam, że czeka nas faza rządów mniejszościowych. Takie rządy mogą utrzymać się tylko przy kooperacji z głową państwa – ocenił.

W rozmowie z portalem i tygodnikiem Dudek zaznaczył, że polityk „przestał być liderem polskiej prawicy, choć ciągle jest liderem partii, która na prawicy ma największe poparcie”.

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