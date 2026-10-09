Nawrocki u boku światowej gwiazdy. „Ten gest nie był bezsensowny politycznie”

Karol Nawrocki spotkał się na Filipinach z Mannym Pacquiao, jednym z najbardziej rozpoznawalnych pięściarzy na świecie. Sportowiec opublikował w mediach społecznościowych nagranie ze wspólnego treningu. „To był dla mnie zaszczyt prowadzić trening dla Karola Nawrockiego, prezydenta Polski” – napisał.

Nawrocki i Pacquiao na wspólnym treningu

Zdaniem politologa Rafała Chwedoruka spotkanie z filipińskim sportowcem można jednak odczytywać nie tylko jako realizację prywatnych zainteresowań prezydenta, który nie ukrywa, że jest pasjonatem boksu.

— W tle jest także kwestia wizerunku silnego polityka. Siła fizyczna ma w tym przypadku manifestować determinację i zdolność do podejmowania trudnych decyzji w skomplikowanych czasach — tłumaczył ekspert w rozmowie z „Przeglądem Sportowym”.

Politolog przypomniał, że podczas kampanii wyborczej Karol Nawrocki potrafił dotrzeć do grup, które nie zawsze angażują się w politykę. — Ten gest nie był bezsensowny politycznie. Zaskakujące zwycięstwo tego polityka było możliwe m.in. dlatego, że zdołał dotrzeć do różnych grup społecznych, także takich, które niekoniecznie zawsze pojawiają się przy urnach, oraz do osób mających często niszowe zainteresowania. Analizy prowadzone przez sztab zapewne doprowadziły do tego, że Karol Nawrocki wykonywał różne gesty służące uzyskaniu tego poparcia — wyjaśnił ekspert.

Nie oznacza to jednak, że wspólny trening przekona sceptyków. — Dla tych, którzy zawsze byli przeciwnikami Karola Nawrockiego, będzie to kolejnym przyczynkiem do utrwalania stereotypu — zauważył Rafał Chwedoruk.

Nawrocki trenował z Pacquiao. Politolog komentuje

Ekspert podkreślił, że polityczne znaczenie podobnych gestów zależy od odbiorców. — To zależy od kultury politycznej danego kraju. Są państwa, w których polityk powinien przedstawiać się jako człowiek z ludu, żyjący tak jak lud. Są też takie, w których powinien mu towarzyszyć majestat władzy — powiedział.

Nagranie opublikowane przez filipińskiego pięściarza może dotrzeć również do odbiorców spoza Polski. Nie oznacza to jednak automatycznie, że spotkanie przyniesie prezydentowi korzyści dyplomatyczne. — Jeśli, mówiąc w skrócie, ma się siłę, pieniądze i władzę, to będzie się atrakcyjnym dla każdego. Jeśli się tego nie ma, to i bicie się na ringu nie ma żadnego znaczenia — ocenił politolog.

Rafał Chwedoruk zwrócił również uwagę na fakt, że Polacy przywiązują dużą wagę do sposobu sprawowania urzędu prezydenta.— Jesteśmy krajem, który dopiero w dużym stopniu uczy się patrzenia na prezydenta. Trochę w sposób niemal monarchiczny. Mimo wszystko trudno mi sobie wyobrazić, by postać Karola Nawrockiego stała się uosobieniem i wzorem dla przyszłych pokoleń polityków. To było specyficzne miejsce i specyficzny czas, który sztab wyborczy wykorzystał i próbuje wykorzystywać dalej — zaznaczył.

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