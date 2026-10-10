Andrzej Duda ostro uderza w Tuska. „Robi Pan to z premedytacją”

Andrzej Duda zamieścił w mediach społecznościowych ostry wpis skierowany do Donalda Tuska. Były prezydent odniósł się do reakcji rządu na ataki w szkołach oraz do zapowiadanych działań przeciwko przemocy i niebezpiecznym treściom w internecie.

„Niszczy Pan tkankę społeczną w Polsce. Jest Pan inteligentny i ma Pan wielkie doświadczenie polityczne. Uważam, że robi Pan to z premedytacją” – napisał Duda.

Duda zarzuca Tuskowi nakręcanie „spirali nienawiści”

Były prezydent rozpoczął wpis od wydarzeń z 2010 roku i sporu wokół krzyża ustawionego przed Pałacem Prezydenckim po katastrofie smoleńskiej. Zarzucił Tuskowi, że tolerował wówczas „chamstwo i przemoc” wobec osób broniących krzyża.

Nawiązał również do ośmiu gwiazdek, używanych jako wulgarne hasło wymierzone w Prawo i Sprawiedliwość. „Potem mrugał Pan oczkiem, a Pana kamraci rechotali i lansowali osiem gwiazdek. Na czole sobie je rysowali i nosili na transparentach” – stwierdził Duda.

Według byłego prezydenta środowisko polityczne Tuska przez lata nakręcało „spiralę nienawiści”, a obecna akcja wymierzona w przemoc przypomina działania podejmowane niegdyś przeciwko dopalaczom. „Już przerabialiśmy ten teatrzyk, Panie Tusk” – dodał.

Były prezydent pisze o raporcie ABW

Duda zarzucił następnie premierowi zignorowanie ostrzeżeń dotyczących możliwego wzrostu przemocy wśród młodzieży. „Teraz media podają, że miał Pan od pół roku na biurku raport ABW z ostrzeżeniem o prawdopodobnej fali przemocy w szkołach i nie zrobił Pan nic” – napisał.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego faktycznie alarmowała o rosnącym zagrożeniu radykalizacją młodych ludzi. W kwietniu w siedzibie ABW odbyła się konferencja poświęcona temu zjawisku.

Przedstawiono podczas niej wyniki badania „Diagnoza Młodzieży 2026”. Według opublikowanych danych 47 proc. nastolatków w wieku od 13 do 16 lat deklarowało ponadprzeciętny kontakt z treściami antyspołecznymi, a 44 proc. miało trudności z odróżnianiem informacji prawdziwych od fałszywych.

Szef ABW płk Rafał Syrysko ostrzegał również, że źródłem radykalizacji coraz częściej staje się kontakt z brutalnymi nagraniami, gloryfikacją masowych morderców i internetowymi społecznościami oswajającymi młodzież z przemocą.

Tusk zapowiedział walkę z przemocą w sieci

Wpis Dudy pojawił się po dwóch brutalnych atakach w placówkach oświatowych na Mazowszu. W Ostrołęce 19-latek zranił dziewięć osób, a w jego plecaku znaleziono skonstruowany przez niego ładunek wybuchowy. Dzień później w Leszczydole-Nowinach 15-letni były uczeń zaatakował pracowników szkoły. Zginęła 37-letnia woźna, a dwie osoby zostały ranne.

Donald Tusk zwołał pilne spotkanie z ministrami i zapowiedział monitorowanie internetu oraz zwiększoną obecność policji w szkołach. Premier przekonywał, że przemoc rozpowszechniana w sieci przenosi się do szkół, domów i na ulice.

Rząd ponownie skierował do Sejmu przepisy umożliwiające szybsze blokowanie nielegalnych oraz niebezpiecznych treści w internecie. Tusk krytykował przy tym prezydenta Karola Nawrockiego za zawetowanie wcześniejszej wersji ustawy.

Do chwili publikacji premier nie odpowiedział bezpośrednio na zarzuty Andrzeja Dudy.

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