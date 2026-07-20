Właściciel TVN musi poczekać. Sąd zablokował fuzję z Paramount

13 lipca pod kierownictwem Kalifornii 12 stanów USA złożyło wniosek o tymczasowy nakaz wstrzymujący fuzję. Ich przedstawiciele stwierdzili, że takie działanie naruszałoby federalne prawo antymonopolowe.

Fuzja wstrzymana. Kiedy kolejna decyzja w tej sprawie?

W poniedziałek sąd federalny w Oakland nakazał wstrzymanie przejęcia Warner Bros. Discovery przez Paramount na co najmniej dwa tygodnie. Okres ten może się jednak wydłużyć do 28 dni. 3 sierpnia odbędzie się rozprawa dotycząca wniosku władz stanowych o wydanie ewentualnego zakazu w tej sprawie – ustaliły media.

Prokuratorzy z amerykańskich stanów zwrócili uwagę, że planowana fuzja będzie stanowić nieodwracalne szkody dla konkurencji na rynkach: kinowym oraz telewizji kablowej w całych Stanach Zjednoczonych.

Co istotne, pozew do sądu w sprawie zablokowania przejęcia złożył także amerykański związek zawodowy scenarzystów Writers Guild of America (WGA). Zwrócono uwagę, że takie działanie zaszkodziłoby przede wszystkim scenarzystom filmowym oraz telewizyjnym w Stanach Zjednoczonych.

Z ustaleń medialnych wynika, że fuzja jest warta 81 mld dolarów. Według ekspertów ostatecznie do niej dojdzie, jednak znacznie później niż zakładano.

Paramount chce dalszych działań ws. fuzji

Jak przekazał „The Guardian”, Paramount zapowiedział, że „będzie zdecydowanie bronić planowanego przejęcia Warnera” . Wcześniej Paramount ocenił, że pozew złożony przez władze stanowe jest „błędny zarówno pod względem faktów, jak i prawa” .

Stwierdzono, że zapowiadana transakcja ma „wzmocnić konkurencję wobec większych koncernów rozrywkowych” . Firma podkreślała też, że „uzyskała już zgody regulatorów w innych jurysdykcjach, w tym administracji Donalda Trumpa – w ubiegłym miesiącu”. Czytaj też:

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