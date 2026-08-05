Tłum ludzi ruszy na Jasną Górę. W tym roku aż 7 pielgrzymek

Na Śląsku – w Częstochowie – znajduje się słynne sanktuarium. Wielu wiernych Kościoła katolickiego uważa modlitwę przed znajdującym się tam obraz Matki Bożej Częstochowskiej za najważniejszy cel duchowy. Nic więc dziwnego, że bazylikę Znalezienia Krzyża Świętego i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (zarządzaną przez tzw. paulinów, czyli członków Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika) co roku nawiedzają tłumy.

W sierpniu 2026 r. jako pierwsza w kierunku jasnogórskiej bazyliki wyruszy 46. Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna. Młodzi ludzie – w tym studenci – „dla Matki Bożej” pokonają blisko 300 km.

7 pielgrzymek na Jasną Górę. Słynne sanktuarium przeżyje istne oblężenie

Tego samego dnia (czyli w środę – 5 sierpnia) wystartuje 35. Piesza Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych i Rodzin, a także 43. Warszawsko-Praska Pielgrzymka Piesza.

Dzień później zaś (w czwartek – 6 sierpnia) – 315. Warszawska Pielgrzymka Piesza. Osoby, które zdecydują się na udział, przejdą ok. 250 km.

W połowie miesiąca na Jasną Górę wyruszą wierni, którzy zdecydowali się uczestniczyć w Praskiej Pielgrzymce Pieszej Pomocników Matki Kościoła.

A to nie koniec. Są też specjalne wersje pielgrzymek

Jest też coś dla fanów jednośladów. Warszawska Pielgrzymka Rowerowa chce dotrzeć do Częstochowy w połowie sierpnia. W podróż do świętego miejsca kolejna grupa WPR wybierze się natomiast tydzień później, by do drzwi paulińskiej świątyni na Śląsku zapukać na kilka dni przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

I w końcu – wersja dla entuzjastów mniejszych kółek. Start Pielgrzymki Rolkowej zaplanowany został na drugą połowę miesiąca.

W tym roku przed „cudownym obrazem” staną także uczestnicy Nocnej Pieszej Pielgrzymki „Na przekór”.

Jak zawsze oznacza to setki lub tysiące wiernych, którzy gromadzić będą się na terenie zespołu klasztornego.