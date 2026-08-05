Sądny dzień dla referendum Nawrockiego. „To nie jest kwestia wiary”

W środę 5 sierpnia rozpoczyna się trzydniowe posiedzenie Senatu, a jednym z punktów będzie rozpatrzenie wniosku Karola Nawrockiego o wyrażenie zgody na przeprowadzenie referendum ws. polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Rafał Leśkiewicz został zapytany, czy otoczenie prezydenta wierzy w to, że decyzja wyższej izby polskiego parlamentu może być inna niż odrzucenie wniosku – podobnie jak było kilka tygodni temu.

Nawrocki chce referendum. Nowy komentarz rzecznika prezydenta

– To nie jest kwestia wiary. To jest kwestia elementarnej odpowiedzialności za dane słowo. Prezydent Karol Nawrocki jeszcze w trakcie kampanii wyborczej w lutym 2025 r., kiedy podpisywał porozumienie z Solidarnością, wyraźnie zobowiązał się do tego, że będzie walczył o zniesienie ETS-u, że będzie walczył o to, żeby zatrzymać politykę klimatyczną, dewastującą nie tylko polską, ale europejską gospodarkę. Prezydent dotrzymuje danego słowa – podkreślił rzecznik głowy państwa na antenie Polsat News.

– Te kilkaset tysięcy Polaków, którzy kilka miesięcy temu demonstrowało na ulicach, żądając jakiejś reakcji rządzących, jeśli chodzi o politykę klimatyczną, bardzo dużo o tym mówi. Widać, że społecznie ten problem jest niezwykle ważny, a protestowali nie tylko przedstawiciele Solidarności, ale tak po prostu Polacy, przedsiębiorcy, których dotykają wysokie opłaty związane z emisją CO2. Zatem prezydent Karol Nawrocki złożył ponowny wniosek i podczas tego posiedzenia Senatu ten wniosek będzie rozpatrywany – podsumował wątek Leśkiewicz.

Polacy o referendum Nawrockiego. Sondaż dla „Wprost”

W niedawnym sondażu SW Research dla „Wprost” zapytaliśmy Polki i Polaków, jak odpowiedzieliby na pytanie, które w ramach referendum proponuje zadać Karol Nawrocki: „Czy jest Pani/Pan za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej?”.

28,5 proc. respondentów odpowiedziało twierdząco, 33,9 proc. – przecząco. 20,7 proc. ankietowanych zadeklarowało, że nie ma zdania w sprawie, a 16,9 proc. nie zamierza wziąć udziału w referendum.

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