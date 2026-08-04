Nowy sondaż partyjny wskazuje na sensację. Znów może być na „żyletki”

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je Koalicja Obywatelska z wynikiem 29 proc. To wciąż pierwsze miejsce, ale jednocześnie spadek o 4 pkt proc. wobec poprzedniego badania. Na drugim miejscu znalazłoby się Prawo i Sprawiedliwość, które może liczyć na 25 proc. poparcia. To również oznacza wyraźny zjazd, bo jest to wynik o 5 pkt proc. niższy w porównaniu z wcześniejszym pomiarem.

Nowy sondaż wyborczy. Wyścig Konfederacji, Lewica rośnie

Trzeci wynik w sondażu uzyskała Konfederacja, na którą chce głosować 13 proc. badanych. Formacja nieznacznie poprawiła swój rezultat i utrzymuje miejsce na podium. Tuż za nią uplasowały się Konfederacja Korony Polskiej oraz Nowa Lewica. Oba ugrupowania zdobyły po 9 proc. wskazań. Dla partii Grzegorza Brauna to wzrost o 2 pkt proc., a dla Nowej Lewicy – o 1 pkt proc.

Według badania do Sejmu weszłoby pięć ugrupowań. Poza parlamentem znalazłyby się m.in. Partia Razem i Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego – obie z wynikiem 4 proc. Pod progiem pozostają też PSL z poparciem na poziomie 3 proc. oraz Polska 2050, która uzyskała 2 proc. Takie wyniki sondażu wskazują na to, jak mocno rozdrobniona pozostaje scena polityczna poza głównymi ugrupowaniami.

Frekwencja w wyborach 2027 może być bardzo wysoka

Sondaż pokazuje również duże zainteresowanie Polaków udziałem w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Chęć pójścia do urn deklaruje 74 proc. respondentów. To wynik minimalnie niższy niż wcześniej, ale nadal byłaby to frekwencja na bardzo wysokim poziomie.

Opcję "zdecydowanie tak" wskazało 53 proc. badanych, a "raczej tak" – 21 proc. Z kolei udział w wyborach wyklucza 16 proc. ankietowanych. 10 proc. nie potrafi jeszcze jednoznacznie odpowiedzieć.

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