Morawiecki rośnie w siłę? Ten sondaż da Kaczyńskiemu do myślenia

W najnowszym sondażu, który został przeprowadzony przez IBRiS na zlecenie Polsat News, Polki i Polacy zostali zapytani, na kogo oddadzą głos w wyborach parlamentarnych. Liderem jest Koalicja Obywatelska z wynikiem 27,5 proc. głosów.

Na drugiej pozycji uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość, na które chęć oddania głosu zadeklarowało 16,9 proc. ankietowanych. Na najniższym stopniu podium jest Konfederacja z wynikiem 14,4 proc.

W tym badaniu uwzględniono „partię” Morawieckiego. Nowy sondaż

W dalszej części zestawienia uplasowały się: Konfederacja Korony Polskiej (9,4 proc.), Lewica (7,6 proc.) oraz potencjalna partia polityczna, która miałaby być utworzona przez Mateusza Morawieckiego (7,8 proc.). Warto przypomnieć, że obecnie Rozwój Plus funkcjonuje jako stowarzyszenie.

W Sejmie nie znalazłyby się: zarówno Polskie Stronnictwo Ludowe (4 proc.), Partia Razem (2,3 proc.), jak i Polska 2050 (1,4 proc.). Blisko 9 proc. badanych nie wie, na kogo oddałoby swój głos. Z sondażu wynika, że frekwencja wyniosłaby 64,4 proc.

Morawiecki na czele zestawienia. Chodzi o partię „drugiego wyboru”

Co ciekawe, badani zostali także zapytani, na jakie ugrupowanie oddaliby głos, gdyby ich „partia pierwszego wyboru” nie wystartowała w wyborach parlamentarnych. W tej kategorii prowadzi Rozwój Plus, który uzyskał 17,5 proc. głosów. Na kolejnym miejscu w tym zestawieniu uplasowała się Lewica (16,5 proc.), a w dalszej części stawki znalazła się Konfederacja (16,2 proc.).

Sondaż został przeprowadzony w dniach 29 lipca – 2 sierpnia na grupie 1000 osób metodą standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Polsat News.

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