Polacy ocenili ruch Tuska w sprawie Zondacrypto. Różnica jest minimalna

Negatywnie zachowanie premiera ocenia 32,5 proc. uczestników sondażu SW Research dla Onetu. Niewiele mniej, bo 31,3 proc., popiera decyzję Donalda Tuska o przedstawieniu w Sejmie fragmentu zeznań z trwającego śledztwa. Zdania nie ma 14,7 proc. respondentów. Aż 21,6 proc. przyznało natomiast, że nie zna sprawy Zondacrypto.

Co Donald Tusk powiedział w Sejmie?

Z przytoczonych przez premiera materiałów ma wynikać, że Przemysław Kral zapłacił 2 mln zł Zbigniewowi Ziobrze za rozwiązanie swoich problemów z prawem. Według relacji Tuska szef upadłej giełdy miał również usłyszeć od osoby określanej jako „pan X” obietnicę prezydenckiego ułaskawienia.

Karol Nawrocki odrzucił sugestie dotyczące obietnicy ułaskawienia. — To tak nie działa, przynajmniej u mnie — odpowiedział.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał, że wyraził zgodę na ujawnienie fragmentów zeznań. Politycy PiS uznali jednak, że mogło dojść do złamania prawa, i złożyli zawiadomienie do prokuratury. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati mówił z kolei o „brutalizacji życia publicznego”.

Kobiety i mężczyźni inaczej oceniają premiera

Wśród kobiet różnica jest minimalna: 28 proc. pozytywnie ocenia ruch Tuska, a 27,2 proc. negatywnie. Aż 27,3 proc. kobiet nie zna sprawy, a 17,5 proc. nie ma zdania.

Mężczyźni częściej krytykują premiera za ujawnienie fragmentów zeznań Krala. Negatywną ocenę wystawiło mu 38,2 proc. badanych, a pozytywną 34,5 proc. Sprawy nie zna 15,7 proc., natomiast 11,7 proc. wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Największe różnice widać między pokoleniami

Najbardziej krytyczni są ankietowani w wieku 35-49 lat. W tej grupie 39,9 proc. negatywnie ocenia zachowanie Tuska, a 24,2 proc. patrzy na nie pozytywnie. Zdania nie ma 13,8 proc., a 22,1 proc. nie zna sprawy. Odmiennie odpowiadali badani mający co najmniej 50 lat. Decyzję premiera popiera 42,4 proc. z nich, a krytykuje 30,7 proc. Kolejne 11,8 proc. nie ma zdania, natomiast 15,1 proc. nie zna sprawy.

Sondaż SW Research dla Onetu zrealizowano 8-9 września 2026 r. metodą CAWI na próbie 800 dorosłych. Dobór kwotowy uwzględniał płeć, wiek i wielkość miejscowości zamieszkania.

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