Koszmarny sondaż dla Donalda Tuska. Tak Polacy ocenili rząd

W nowym sondażu SW Research, który został przeprowadzony na zlecenie portalu Zero.pl, respondenci zostali zapytani, czy są zadowoleni z rządów Donalda Tuska. 49,9 proc. ankietowanych odpowiedziało przecząco, a 33,6 proc. – twierdząco. Pozostali nie mają zdania w sprawie. Po wyłączeniu osób, które deklarują brak jednoznacznego stanowiska, przewaga ocen negatywnych staje się jeszcze wyraźniejsza: 60 do 40 proc.

Polacy ocenili rząd Donalda Tuska. Fatalne wieści dla premiera. Nowy sondaż

Ciekawie prezentują się wyniki badania, jeżeli pod uwagę zostanie wzięty jedynie wiek respondentów. W grupie ankietowanych, którzy są w wieku 25-34 lata, jedynie 14,2 proc. pozytywnie ocenia rząd, a ponad 53 proc. wystawia krytyczną recenzję.

W grupie ankietowanych w wieku 35-49 lat odsetek negatywnych ocen wzrasta do 57 proc. Bardziej równomierny rozkład opinii jest zauważalny wśród osób po 50. roku życia. W tym przypadku zarówno oceny pozytywne, jak i negatywne osiągnęły po 43,2 proc. wskazań.

Jeśli chodzi o miejsce zamieszkania ankietowanych, można dostrzec, że ocena rządu jest najkorzystniejsza w największych aglomeracjach. W miastach z ponad 500 tys. mieszkańców 43,8 proc. deklaruje zadowolenie z gabinetu Donalda Tuska, ale jednocześnie 42,5 proc. wystawia mu negatywną ocenę. Na wsi niezadowolenie wzrasta do 52,2 proc. Podobny odsetek odnotowano w miastach do 20 tys. mieszkańców (50 proc.) oraz w miastach od 20 do 99 tys. mieszkańców (51,6 proc.).

Badanie zostało zrealizowane 28-29 lipca 2026 r. przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line (CAWI – Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 806 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy – próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

Czytaj też:

Nawrocki chce referendum. Tak odpowiedzieliby Polacy. Sondaż dla „Wprost” Czytaj też:

Kaczyński i Morawiecki po dwóch stronach. Sondaż pokazuje politycznych wygranych po rozpadzie PiS