Donald Tusk zagrożony? Policja znalazła magazynek i naboje

Politycy często spotykają się z internetowym hejtem i groźbami. Tym razem jednak sprawa okazała się bardzo poważna. Premier Donald Tusk miał być wspominany w wyjątkowo niepokojących wpisach w mediach społecznościowych. Autor groził mu śmiercią, więc służby podjęły działania.

Donaldowi Tuskowi grożono śmiercią

Na ten moment śledczy nie ustalili jeszcze, kto dokładnie stał za groźbami. Namierzono jednak adres, z którego wysyłane były wiadomości. Podczas przeszukania mieszkania zabezpieczono urządzenia elektroniczne oraz inne kluczowe przedmioty. Wśród nich znalazły się m.in. magazynek do broni oraz trzy naboje parabellum, czyli skutecznego i łatwego w produkcji typu.

Amunicję oddano już do badań balistycznych. Prokuratura nie podała informacji na temat broni, do której pasowałby magazynek. Nie ujawniono też, do kogo należały zabezpieczone przedmioty. Prok. Małgorzata Czajkowska z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy potwierdzała jedynie, że zamieszczone w internecie komentarze zawierały zniewagi i groźby, wymierzone w premiera.

Groźby pod adresem premiera. Kto był ich autorem?

Wiadomo, że postępowanie prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko określonej osobie. Są jednak podejrzenia co do autora komentarzy. – Postępowanie prowadzone jest w sprawie. Sprawca jest typowany, ale nie mamy jeszcze pewności, kto dokładnie zamieszczał treści w internecie – zaznaczała Czajkowska.

Za groźby karalne i znieważenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Posiadanie amunicji bez wymaganego zezwolenia, może mu grozić od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Kłodzku. Wszczęte zostało 16 lipca, dwa dni po ujawnieniu komentarzy.

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