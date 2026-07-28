Orzeczenie TK uderzyło w osoby LGBT, rząd nie składa broni. „Wyrok bez mocy”

Trybunał Konstytucyjny stwierdził we wtorek (28 lipca), ze transkrypcja zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych jest niezgodna z najwyższym aktem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej.

Rząd wydał rozporządzenie w tej sprawie w pierwszej połowie tego roku, lecz zostało zaskarżone przez polityków opozycji, na czele z posłem Prawa i Sprawiedliwości – Marcinem Warchołem. Prezes TK – Bogdan Święczkowski – który przewodniczył posiedzeniu, wykonał ruch, który nie spodobał się Katarzynie Kotuli (doradczyni rządu do spraw równości), a także Adamowi Szłapce (który odpowiada za komunikację prasową w rządzie premiera Donalda Tuska).

Adam Szłapka skomentował orzeczenie TK. „Obarczone wadą prawną”

Sędzia Stanisław Piotrowicz – pełniący funkcję sprawozdawcy – w uzasadnieniu orzeczenia wskazał, że „czynność transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa może dotyczyć tylko takiego małżeństwa, które odpowiada konstytucyjnej zasadzie heteroseksualności małżeństwa”, czyli takiego, które tworzy kobieta i mężczyzna – wyjaśnił.

Zdaniem rzecznika rządu orzeczenie TK nie ma żadnej mocy. Zasugerował, że skład sędziowski, który pochylił się nad sprawą, budzi zastrzeżenia.

– Trudno komunikat przedstawiony ustami byłego posła Piotrowicza traktować jako orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego – ocenił. Szłapka stwierdził, że podwładni Święczkowskiego mają mieć świadomość, iż ich działania „obarczone są wadą prawną” (cytat za redakcją rozgłośni RMF FM).

Takie samo zdanie ma Katarzyna Kotula. „Orzeczenie nie ma żadnej mocy prawnej”

Głos ws. zabrała także pełnomocniczka rządu ds. równości.

„Nie pozwolimy, by upolityczniony Trybunał Konstytucyjny decydował o tym, kto w Polsce jest małżeństwem, a kto nie. Wyrok TK w sprawie transkrypcji nie ma żadnej mocy prawnej. Zgodnie z uchwałą Sejmu [izby niższej Parlamentu – przyp. red.], Trybunał w obecnym składzie utracił zdolność do wykonywania swoich funkcji. Wszystkie jego składy obarczone są wadą, dlatego wydawane przez nie komunikaty nie mogą być uznawane w polskim systemie prawnym” – napisała na platformie X Kotula.

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