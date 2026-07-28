Zmiany dla par jednopłciowych w Polsce. Przełomowa decyzja TK

Trybunał Konstytucyjny we wtorek 28 lipca zajmował się wnioskiem posłów PiS. Dotyczy on nowelizacji rozporządzenia ministra cyfryzacji ws. wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego. W dokumentach wprowadzono zmiany. Wcześniej w danych osób, które zawarły małżeństwo, były dostępne jedynie pola „mężczyzna” oraz „kobieta”. Po nowelizacji w obu rubrykach pojawiły się pola „mężczyzna/kobieta” z zastrzeżeniem, aby wybrać odpowiednie.

Więcej informacji wkrótce.