Zmiany dla par jednopłciowych w Polsce. „Koniec z absurdem”

22 maja minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński oraz minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podpisali rozporządzenie, które ma umozliwiać transkrypcji aktów małżeństwa we wszystkich urzędach stanu cywilnego w kraju.

„Historyczny dzień dla równości i godności”

„Wspólnie z Marcinem Kierwińskim podpisaliśmy rozporządzenie wprowadzające nowe wzory aktu małżeństwa. Historia dzieje się na naszych oczach. Dzięki tej zmianie w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce możliwa będzie transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą”– napisał w serwisie X Krzysztof Gawkowski. „Państwo będzie traktować wszystkich obywateli z godnością i szacunkiem. Polska administracja jest nowoczesna, sprawna i równa dla wszystkich” – dodał.

Do rozporządzenia odniósł się również Marcin Kierwiński. „Własnie podpisałem rozporządzenie ws transkrypcji małżeństw zawartych za granicą. Dziękuję Krzysztofie Gawkowski za współpracę. Tak jak obiecaliśmy rozporządzenie wchodzi w życie. Wyroki sądów zawsze będą wykonywane” – napisał w serwisie X minister.

Katarzyna Kotula stwierdziła, że „to historyczny dzień dla równości i godności. Bo miłość to miłość, a Państwo swoich obywateli musi traktować z szacunkiem” .

„Koniec z absurdem, w którym dwoje bliskich ludzi po przekroczeniu granicy stawało się obcymi w oczach państwa. Koniec z koniecznością tułania się po sądach tylko po to, by móc korzystać z podstawowych praw” – przekazała Lewica.

Transkypcja aktów małżeństwa. Kiedy zmiany wejdą w życie?

Według zapowiedzi Katarzyny Kotuli rozporządzenie ma zostać opublikowane w Dzienniku Ustaw jeszcze 22 maja, natomiast przepisy zaczną obowiązywać za trzy miesiące.

– Kiedy rozpoczynaliśmy prace zaraz po wyroku TSUE, premier Krzysztof Gawkowski i przede wszystkim minister Dariusz Standerski, który odpowiada też za nadzór techniczny nad rejestrem, mówili o 16 miesiącach. Potem ten czas został skrócony do ośmiu miesięcy. Następnie rozmawialiśmy o pół roku. Dzisiaj to jest około trzech miesięcy – przekazała pełnomocniczka rządu ds. równości, cytowana przez TVN24.

– Tyle potrzebujemy, żeby wprowadzić tą zmianę do systemu, ale też przetestować ten system, który ma zabezpieczyć tą zmianę od strony technicznej. To znaczy, żeby wszystkie rejestry państwowe, w tym właśnie PESEL, były bezpieczne po tej zmianie – dodała.

Z informacji przekazanych przez Marcina Kierwińskiego wynika, że zapisy „mąż” , „żona” zawarte w dotychczasowych aktach małżeństwa mają zostać zastąpione słowami: „kobieta” , „mężczyzna” . – To będzie system wybieralny, dana osoba będzie wskazywać, czy jest kobietą, czy mężczyzną – wyjaśnił szef MSWiA

